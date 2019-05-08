Yüzme şampiyonasında yaşananlar: 40 yaşındaki eski milli sporcu, birinciliğe giden çocuğu itti

Marmaris’in ev sahipliğinde düzenlenen Uluslararası Aquamasters Yüzme Yarışları’ndaki bir görüntü sosyal medyada büyük tartışma yarattı.
Kadınlar kategorisinde yarışa ferdi olarak katılan Ukraynalı Iryna Bolshakova, olayın ardından yarışı ilk sırada bitirdi. Tolga Öcal çizgiyi ikinci sırada geçti.
Küçük sporcu Seyfi Diker ise gözyaşlarına boğulup çizgiyi geçer geçmez yere yıkıldı. Diker, olayın ardından sağlık kabinine götürüldü.
Yarışı 22.03'lük derecesiyle tamamlayan Öcal, madalya törenini beklediği sırada hakemler tarafından diskalifiye edildi. 22.58’le büyüklerde ikinci sırada denizden çıkan Okan Ulaş birinci ilan edildi.
Seyfi Diker de 22.01’lik dereceyle hem kendi kategorisinde hem de tüm yaş grubundan sporcuların yer aldığı genel klasmanda şampiyon ilan edildi.
Olaya dair görüntülerinin sosyal medyada yer alması sonucu açıklama yapan eski milli yüzücü Tolga Öcal, havanın kapalı, gözlüğünün buğulu olması nedeniyle küçük sporcuyu görmediğini, çarptığını da fark etmediğini iddia etti. Öcal, yarış sonrası Diker’le çekilen fotoğrafını da paylaşıp özür diledi.
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