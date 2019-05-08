Beşiktaş'ta sessiz protesto hazırlığı: Futbolcular hareketsiz kalacak

Türkiye gazetesinden Murad Tamer'in haberine göre sezonun finali olarak görülen Galatasaray maçında hakem Bülent Yıldırım'ın bütün takdir haklarını rakipten yana kullandığı görüşünde olan siyah-beyazlılarda çalınan düdüklere tepki dinmiyor.
Fenerbahçe'nin hükmen mağlubiyeti beklenirken maçın kaldığı yerden tekrar edilmesine karar verilmesi üzerine siyah-beyazlılar karşılaşmaya çıkmamış ve tarihi bir protestoya imza atmıştı. Önümüzdeki pazartesi günü Vodafone Park'ta oynanacak Alanyaspor maçında ise sessiz çığlık protestosu planlanıyor.
DÜNYA KONUŞACAK
Galatasaray derbisi sonrası MHK'ya gidip hakemi şikayet etme konusunda "Neyi değiştirecek ki?" şeklinde bir açıklama yapan Başkan Fikret Orman'ın, ekibiyle yaptığı toplantıda, dünyada bile ses getirecek bir tepkide bulunmak istediği öğrenildi.
Vodafone Park'ta son oynanan Ankaragücü karşılaşmasında da çocuk istismarına karşı bir dakikalık protestoda bulunulmuştu.
DEV KOREOGRAFİ GELİYOR
Derbideki hakem yönetimine olan sinirleri geçmeyen siyah-beyazlı taraftarlar da büyük bir hazırlık içinde. Beşiktaşlı futbolcuların bir dakikalık protestosuna, taraftarlar da dev bir koreografi ile destek verecek. Bu koreografi de hakem Bülent Yıldırım'ın da olacağı gelen bilgiler arasında.
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