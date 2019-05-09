UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde Liverpool'un rakibi Tottenham

Mücadeleye hızlı başlayan ev sahibi Ajax, 5. dakikada Matthijs de Ligt ve 35. dakikada Hakim Ziyech'in attığı gollerle ilk yarıyı 2-0 önde bitirdi.
İkinci devrede etkili performans sergileyen taraf Tottenham oldu. Konuk takım, "hat-trick" yapan Lucas Moura'nın 55, 59 ve 90+6. dakikalarda kaydettiği gollerle 3-2'lik galibiyete ulaştı.
İlk maçı deplasmanda 1-0 kaybeden Tottenham, Hollanda'da elde ettiği 3-2'lik galibiyetin ardından deplasman golü kuralıyla rakibini eleyerek Şampiyonlar Ligi finalinde bir diğer İngiltere ekibi Liverpool'un rakibi oldu. Tottenham, Şampiyonlar Ligi'nde ilk kez finale çıktı.
Şampiyonlar Ligi'nde final karşılaşması, 1 Haziran'da İspanya'nın başkenti Madrid'de oynanacak.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)