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15:59 09 Mayıs 2019
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    Beşiktaş'a Che dövmeli başkan adayı: Hürser Tekinoktay

    Instagram.com / Hürser Tekinoktay
    Spor
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    Beşiktaş Başkanı Fikret Orman hakkında ağır ifadeler kullanan Hürser Tekinoktay, 'Beşiktaş'ın Che dövmeli başkan adayı' olarak sosyal medyada ilgi odağı oldu.

    Fikret Orman
    © AA / Onur Çoban
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    Geçen pazar günü yapılması planlanan ancak 12 Mayıs tarihine ertelenen Beşiktaş Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nda başkan adaylığı ile gündeme gelen Hürser Tekinoktay, mevcut başkan Fikret Orman'la ilgili açıklamalarda bulundu.

    TRT Spor'da katıldığı programda kulüp başkanı Fikret Orman'ın aday olmaması gerektiğini söyleyerek "Kendi şirketlerine fatura kesen başkan olmamalı. Beşiktaş başkanının halkla bütünleşen başkan olması lazım. Beşiktaş'ta 30 bin üye sayısı 15 bine düşmüş. Bir aylık aidat borcunu ödemeyen kişilerin üyeliği düşürülmüş. Yine bazı usulsüz üyelikler yapılmış" ifadelerini kullanan Tekinoktay, teknik direktör tartışmalarıyla ilgili olarak ise "John Toshack ile görüşüp anlaşmıştık. Teknik direktörlük için değil birçok konuda görüşmelerimiz oldu. Teknik direktör için düşündüğüm başka bir isim var" dedi.

    Adaylık açıklaması ve Orman'la ilgili ifadeleriyle gündeme telen Tekinoktay aynı zamanda sol omzunda bulunan Che Guevara dövmesiyle de tanınıyor. 

    Sosyal medyada başta Beşiktaş taraftarları olmak üzere çok sayıda kullanıcı tarafından fotoğrafları paylaşılan Tekinoktay'ın dövmesi ve purosu dikkat çekiyor. 

    HÜRSER TEKİNOKTAY KİMDİR?

    1960 yılında İstanbul’da doğdu. İlkokulu Moda İlkokulu’nda, orta ve liseyi ise Marmara Koleji Fen Bölümü’nde okudu. İtalyan Kültür Derneğinde 2 yıl İtalyanca eğitim aldı. İtalyanca ve İngilizce bilmektedir.

    1993-1994 sezonunda İtalya’nın Lazio Kulübü’nün çalışma koşullarını ve idman programlarını bizzat Roma’da bulunarak inceledi.

    Futbola Fenerbahçe Kulübünün alt yapısında oynayarak başladıktan sonra amatör olarak devam etti. Antrenör lisansına sahip olan Hürser Tekinoktay, 1994-95 yıllarında Türk Ekibini Amsterdam oyunlarına hazırlayarak, 1995 Amsterdam’da Türk ekibinin Teknik Sorumluluğunu üstlendi.

    1995 yılı Haziran ayından itibaren;

    1995-1996 BJK Yıldız Takım Ant.
    1996-1997 BJK PAF Takım Ant.
    1997-1998 BJK 15 Yaş Grup Ant.
    1998-1999 BJK B Gençler Ant.
    1999-2000 BJK A Gençler Ant.

    görevlerinde bulunduğu süre içerisinde bir çok yurt dışı ve yurt içi organizasyonlarda şampiyonluk ve dereceler aldı. Bu süre içerisinde Nihat Kahveci’ nin Beşiktaş alt yapısına katılıp A Takımına kazandırıldığı 1 yıl içindeki sürede antrenörlüğünü yaptı. 

    Fikret Orman
    © AA / Ahmet Bolat
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    Beşiktaş Alt Yapısında görev aldığı sürede 269 resmi ve özel maçta 234 galibiyet aldı.

    2000-2001 Sezonunda Nevio Scala’nın Beşiktaş Klubü Teknik Direktörlüğüne gelişiyle birlikte 1,5 ay kadar bir süre beraber olmasına rağmen , kendisine verilen tercümanlık görevini BJK Kulübündeki antrenörlük kontratının devam etmesi nedeni ile ifa edemedi.

    DARDANELSPOR GÜNLERİ

    2001-2002 sezonunda Çanakkale Dardanelspor Teknik Direktörlüğü görevine getirilmesi ile yaklaşık 1.5 yıl süre ile çalıştığı dönemde 72 resmi ve özel müsabakada 33 maçta galibiyet aldı. Ayrıca aynı dönemde Ç.Dardanelspor, Türkiye Kupasında 3 tur atlayarak ilk 16'ya kaldı.

    Görev yaptığı süre içerisinde Çanakkale Dardanelspor’da başta Okan Koç, Tolga Seyhan, Gökhan Zan, Fevzi Elmas, Hasan Kabze olmak üzere bir çok oyuncunun Süper Lig’e ve 2 A Kategorisine transfer olması ile kulübün hem sosyal hem ekonomik gelişmesinde önemli rol oynadı.

    Antrenörlük hayatından sonra bir süre BirGün gazetesinde yazılar yazan Tekinoktay 2008 yılında mevcut yönetim kurulunun Fulya Projesi ile ilgili Beşiktaş’ı zarara uğrattığı gerekçesiyle mali kongrede yönetimi ibra etmeyip dava açma yoluna gitmişti.

    Yaklaşık 10 yıl süren dava sonunda 6. Asliye Hukuk Mahkemesi, Beşiktaş Kulübü’nün 24 Şubat 2008 tarihinde yapılan yıllık olağan idari ve mali genel kurul toplantısında alınan yönetim ve denetleme kurulu üyelerinin ibrasının iptaline ilişkin açılan davayı kabul etti. Mahkeme, Yıldırım Demirören başkanlığındaki yönetim ve denetleme kurulunun ibrasına ilişkin kararları iptal ederek Türk Futbol tarihinde emsal olarak geçecek bir kararı çıkarttı.

    ATATÜRK VE CHE HAYRANI

    Fikret Orman
    © AA / Metin Pala
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    Genel yaşantısıyla çok gündeme gelmek istemeyen Hürser Tekinoktay’ın evli ve bir kız çocuğu babası olduğu biliniyor.

    Özellikle sosyal medya  hesaplarında her Cumhuriyet Bayramında kızıyla birlikte Atatürk’ü ziyaret ettiği resimleri dikkat çekiyor.

    Tekinoktay ayrıca, Beşiktaş taraftarının da bayrak, tişört ve atkılarını süsleyen devrimci lider Che’ye ve Küba’ya olan hayranlığıyla da biliniyor.

    BEŞİKTAŞ SEÇİMLİ GENEL KURULU NE ZAMAN?

    Beşiktaş, Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nın 5 Mayıs 2019 Pazar günü saat 10:30'da düzenleneceğini açıklamıştı. Ancak bugün çoğunluk sağlanamadığı için ikinci ve son toplantı, çoğunluğa bakılmaksızın 12 Mayıs 2019 Pazar günü aynı yer ve saate ertelendi.

    Seçimli Genel Kurul'un gündem sıralaması ise şu şekilde:

    - Açılış

    - Toplantı ve Başkanlık Divanı Seçimi

    - Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı

    - Başkan Adaylarının Programlarının Takdimi

    - Başkan, Yönetim Kurulu, Denetim Kurulu, Seçme ve Sicil Kurulu ile Disiplin Kurulu Seçimleri

    - Kapanış.

    Etiketler:
    açıklama, adaylık, Beşiktaş, Fikret Orman, Hürser Tekinoktay
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