Fatih Terim: Ünal Aysal döneminde gitmek istediğim için gitmedim, istenmediğim için gittim

Spor Toto Süper Lig'in bitimine 3 hafta kala şampiyonluğa koşan Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, önceki akşam Galatasaray Düşünce Derneği'nin konuğuydu. Kulüp üyeleriyle bir araya gelen Terim, açıklamalarda bulundu.

‘HİÇ KİMSENİN BİLMEDİĞİ KADAR GALATASARAY'I BİLİYORUM’

Sabah’tan Mehmet Özcan’ın haberine göre ''Galatasaray'ı başkan ve yönetim idare eder. Florya'dan idare edilmez'' diyen Terim, ''Asla böyle bir şey olmamıştır. Zaten hiçbir başkan da buna müsaade etmez. Ama şahsi hesaplar, kaygılar dile getiriliyor. Divan Kurulu'nda konuşacağım. Hiç kimsenin bilmediği kadar Galatasaray'ı biliyorum. Ünal Aysal döneminde gitmek istediğim için gitmedim, istenmediğim için gittim. Gönderilme isteğini görürsem yine giderim'' ifadelerini kullandı.

‘HAYATIM BOYUNCA YÖNETİMLERİ SUÇLAMADIM’

Kulüplerin yaşadığı ekonomik sıkıntıyı dile getiren Terim, ''Allah kimseyi parasız bırakmasın. Zaten problem burada başlıyor. Avrupalılarla konuşunca ilk cümle şöyle oluyor; "Bizim paramız yok." En iyisini, en ucuzunu, en çok performans verecek olanı arıyoruz. Nerede, kurtlar sofrasında. Bizim konuştuğumuz rakamlar Avrupa'da konuşması ayıp olan rakamlar. Hayatım boyunca yönetimleri suçlamadım. Hep şunu söyledim çıkın deyin ki paramız yok. Çıkar derseniz ki ben onu da alacağım, yıldız da alacağım bu olmaz'' dedi.