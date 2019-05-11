Fenerbahçe rahatladı, Akhisarspor küme düştü

Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmada 28. dakikada Roberto Soldado, 30. dakikada da Nabil Dirar'la goller bulan Fenerbahçe'ye konuk ekip 45+3. dakikada Helder Barbosa'yla karşılık verdi ve sarı-lacivertliler soyunma odasına 2-1 önde gitti.

İkinci yarıda başka gol çıkmadı ve Fenerbahçe sahadan 2-1'lik skorla 3 puanla ayrılan taraf oldu.

Bu galibiyetle puanını 40'a yükselten Fenerbahçe, küme düşme hattından biraz daha uzaklaştı ve son 2 haftaya rahat bir nefes alarak girdi.

AKHİSARSPOR KÜME DÜŞEN İLK TAKIM



Akhisarspor, Fenerbahçe karşısında aldığı yenilgiyle ligden düşen ilk takım oldu.

Puanı 25'te kalan ve küme düşmesi kesinleşen Akhisarspor'da futbolcular, sahadan üzgün ayrıldı.

Öte yandan Fenerbahçeli taraftarlar maç içinde rakipleri için "Akhisar kümeye" tezahüratı yaptı.

FENERBAHÇE, RAKİBİ KARŞISINDA GALİBİYET HASRETİNİ BİTİRDİ



Fenerbahçe, Akhisarspor'u 4 maç sonra yenmeyi başardı.

Geçen sezon ligde oynanan iki maç ile Ziraat Türkiye Kupası finalinde rakibine yenilen Fenerbahçe, sezonun ilk yarısında da Manisa'da 3-0 kaybetmişti.

Sarı-lacivertliler, Akhisarspor'u 4 maç sonra mağlup etti.