Ali Koç: Bugün yaşananlar sözün bittiği yer olsa gerek

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Çaykur Rizespor ile Galatasaray arasında Rize'de oynanan karşılaşma ile ilgili konuştu.

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Çaykur Rizespor ile Galatasaray arasında oynanan maçtaki hakem kararlarını eleştirdi. Ülker Stadı’nda oynanan ve 2-1 Fenerbahçe’nin üstünlüğüyle sona eren Akhisarspor maçının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan başkan Ali Koç, “Herhalde bugün yaşananlar sözün bittiği yer olsa gerek” diye konuştu.

Türk futbolu açısından sıkıntılı bir gün yaşandığını belirten Ali Koç, şu ifadeleri kullandı:

“Türk futbolu açısından son derece üzücü, endişe verici aslında bununla beraber malumun ilanı. Ben gerek seçim sürecinde gerek seçildikten sonra her zaman bu sistemin temizlenmesi gerektiğini üstüne basa basa söylüyorum. Mütemadiyen sistemin kokuşmuş olduğunu, vasatlığın altında olduğunu, teknolojiye rağmen ne kadar kurgulanmış olduğunu görüyorsunuz. Bugün yaşananlara şaşırsam mı, üzülsem mi, gülsem mi bilemiyorum ama hakikaten yazık, çok yazık”.