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12:46 12 Mayıs 2019
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    Beşiktaş'ta seçimli genel kurul başladı

    © İHA / Mehmet Şirin Topaloğlu
    Spor
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    Beşiktaş Kulübü'nün olağan seçimli genel kurul toplantısı başladı. Genel kurulda, mevcut başkan Fikret Orman ile Hürser Tekinoktay 3 yıllık yeni dönem başkanlığı için yarışıyor.

    BJK Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi'nde gerçekleştirilen toplantıda, kongre divan başkanlığına Atıf Keçeci seçildi.

    Fikret Orman
    © Fotoğraf : DHA
    Fikret Orman: Burada delikanlı adam yok, karı gibi çıkıp arkadan konuşurlar
    Genel kurulda, mevcut başkan Fikret Orman ile Hürser Tekinoktay, 3 yıllık yeni dönem başkanlığı için yarışıyor.

    Kongrede, aidatlarını yatıran 14 bin 204 üye, 20 sandıkta oy kullanabilecek. Fikret Orman beyaz, Hürser Tekinoktay ise sarı renkli zarfla genel kurulda başkanlık yarışı verecek.

    Ayrıca, genel kurulda denetim, disiplin ile seçme ve sicil kurullarında da seçim olacak. Seçme ve sicil kurulunda 3, denetim ile disiplin kurullarında ise ikişer liste seçime girecek.

    YÖNETİM KURULUNDA ÜYE SAYISI DÜŞECEK

    Instagram.com / Hürser Tekinoktay
    Beşiktaş'a Che dövmeli başkan adayı: Hürser Tekinoktay
    Beşiktaş Kulübü'nde bugünkü seçimden itibaren bir başkan ve 13 yönetim kurulu üyesi görev yapacak.

    Siyah-beyazlı kulübün 15 Eylül 2018'de gerçekleştirilen tüzük tadil kongresinde kulüp yönetim kurulu üye sayısının 16'dan 14'e düşmesi yönündeki talep kabul edilmişti.

    Buna göre, geçmiş dönemlerde bir başkan, 10 asıl ve 5 yedek üyenin görev aldığı siyah-beyazlı kulübün yönetim kurulu, yeni dönemde bir başkan, 8 asıl ve 5 yedek olmak üzere 14 kişiden oluşacak. Yapılan bu değişiklik, 1 Ocak 2019'da yürürlüğe girmişti.

    FİKRET ORMAN'IN LİSTESİ

    Fikret Orman'ın yönetim kurulu aday listesinde şu isimler yer alıyor:

    Asıl üyeler: Serdal Adalı, Umut Güner, Ahmet Ürkmezgil, Deniz Atalay, Şafak Mahmutyazıcıoğlu, Ahmet Kavalcı, Hüseyin Yücel, Doğan Küçükemre.

    Yedek üyeler: Hüseyin Mican, Hakan Özköse, Erdal Karacan, Melih Aydoğdu, Serkan Yazıcıoğlu.

    HÜRSER TEKİNOKTAY'IN LİSTESİ

    Hürser Tekinoktay'ın yönetim kurulu aday listesi ise şu isimlerden oluştu:

    Asıl üyeler: Tamer Mert, Emre Esen, Yağmur Sağnak, Levon Kamer Dökmeciyan, Ercan Özcan, Nilay Yılmaz, Mehmet Bilal Özokur, Ersan Aksoylu.

    Yedek üyeler: Aker Çıtak, Murat Guci Geçgil, Mehmet Terzi, Engin Bayraktutan, Mehmet Serkan Ergin.

    TEKİNOKTAY PROJELERİNİ AÇIKLADI

    BJK Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi'nde gerçekleştirilen genel kurulda konuşan Hürser Tekinoktay, mevcut başkan Fikret Orman'ın projesini geliştirdiği Bolu Gerede'deki tesislere kampa gitmeyeceklerini belirterek, "Biz kamp tesisleri yapmayacağız, inşaata para harcamayacağız. Biz spor kulübüyüz. Beşiktaş Jimnastik Kulübüyüz. AVM ve inşaat yapmayacağız. Sporcu kaynağını 4 yaşına indirmek için cimnastik okulları açacağız" dedi. 

    ​Beşiktaş'a makul fiyatlara yıldız oyuncular getireceklerini kaydeden Tekinoktay, bu oyunculardan para da kazanacaklarını vurguladı. Almanya ve İngiltere'de olmak üzere iş birliği projeleri geliştirdiklerini vurgulayan Tekinoktay, Şan Öktem Spor Lisesi kuracaklarını söyledi.

    Kendi dönemlerinde başkalarının fikstürü belirleyemeyeceğini savunan başkan adayı, "Beşiktaş'ın en önemli maçlarına emekliliği gelmiş hakemleri kimse gönderemez. Beşiktaş'ın hakkı masada yenmeyecek. Türkiye'de bu gerçeği herkes biliyor" diye konuştu.

    Beşiktaş'ı halka açmak istediklerini anlatan Tekinoktay, "Renkli taraftar istemiyoruz. Kulüpte dijital şeffaflığı getirmek istiyoruz. İnsanlar üyeliklerini takip edemedi, üyelikleri düştü. Beşiktaş küçüldü, Beşiktaş'ı küçültmeyelim. Beşiktaş'ı dünya markası yapalım" ifadelerini kullandı. 

    ORMAN: GÜZEL BİR KONGRE DİLİYORUM

    Başkanlığa yeniden adaylığını koyan Fikret Orman ise Tekinoktay'dan sonra yaptığı kısa konuşmada, "Güzel bir kongre olmasını diliyorum. Centilmence kongre olmasını diliyorum" demekle yetindi.

     

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    Etiketler:
    seçim, olağan genel kurul, Fikret Orman, Hürser Tekinoktay, Beşiktaş
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