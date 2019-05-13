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13:55 13 Mayıs 2019
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    Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartal

    Rizespor Başkanı Kartal, 'Silahım olsa vururdum' sözüne açıklık getirdi: Espri ile yapılan bir söylem

    © Fotoğraf : Twitter
    Spor
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    Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartal, "Silahım olsa vururdum" ifadesini mecazi anlamda kullandığını söyledi.

    Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartal, cumartesi günü oynanan Galatasaray mücadelesi sonrasında maçın hakemi Serkan Çınar'a tepki göstermiş ve "Silahım olsa vururdum samimi söylüyorum, iyi ki yoktu, Allah göstermesin. Adamın yanında silah olsa bunlar adamı katil eder" demişti.

    Tartışmalara neden olan sözleri için dün yeniden bir açıklama yapan Kartal, şunları kaydetti:

    Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartal
    © DHA /
    Rizespor Başkanı Kartal: Silahım olsa vururdum
    "Bu hakem kararlarının Rizespor'a neye mal olduğunu düşünmeden kara verdiğinden son derece eminiz. Dün belki sert bir açıklama oldu ama içinde bulduğumuz şartlarla göre sert bir açıklamaydı... Şimdi daha rahatım ve objektif bakıyorum. İnşallah TFF bu hataları düzeltir. 1-2 kural hatasının da olduğu söyleniyor. Bunlar incelettiriyoruz. Gerçekten bir kural hatası var ise, toplantı yapıp ne yapabileceğimiz düşüneceğiz.

    Dileriz ki Galatasaray camiası bizim bu açıklamalarımızdan rahatsız olmasın. Bizim Galatasaray veya başka camia ile hiçbir problemimiz yok. Bizim amacımız Rizespor'un haklarını korumak. Bizim için kim şampiyon olmuş önemli değil. iyi olan şampiyon olsun, hak eden kazansın. Önümüzde seçimler var, umarım yeni yönetim bu kararların düzeltilmesi konusunda kararlar alırlar ve güzel bir futbol sezonu geçer . Kural hatasının olduğunu yavaş yavaş idrak ediyoruz. Kural hatasının var olduğu görülüyor. Rizespor'un hakkını korumak için müracaat ederiz.

    ('Silahım olsa vururdum' sözleri) O espri ile yapılan bir söylem. Bu insanlar beni katil eder söylemi bizim dilimizde var. Bizim silahla ne işimiz var. Biz spor kulübü başkanıyız. Böyle bir soru sorulduğu için, neden soruldu bilmiyorum. Öyle bir soru sorulunca söylediğimiz mecazi bir şeydi. İki takımın da bir beklentisi vardı. Bizim da amacımız beşinci bitirmekti. Rize halkının da beklentisi buydu. Galatasaray da şampiyon olmak istiyor.

    ​İki tarafta da rahatsızlık olmasaydı, Galatasaray kazansaydı bizim için sorun yoktu. Taraftarlar bize de serzenişte bulunuyor "Neden takımın hakkını korumuyorsun diye" Doğrudan tarafız, yanlışı desteklemenin manası yok. Türkiye'nin yüzde 90'ı bizimle hemfikir. Kırmızı kart kesinlikle değil. İlk penaltı kesinlikle penaltı değil.

    Bizim prim anlayışımız bir standart üzerine kurulu. Büyük takımlarla oynadığımız zaman ve ufak takımlarla oynadığımız zaman belli primler var. Galatasaray maçına özel bir prim yoktu. Bizde aile ortamı ve dostluk var. Ondan başarıyı yakaladık. Bu maçı almak için şartlanmıştık. İlk 5'e girme şansımız vardı ama nasip olmadı. Diyecek bir şey yok.

    Yüzümdeki ifadeyi gördüğüm zaman ben bile rahatsız oldum. Neden? Rizespor için."

    Etiketler:
    açıklama, Silah, Galatasaray, Çaykur Rizespor, Hasan Kartal
    Topluluk kurallarıTartışma
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