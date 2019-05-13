Hürser Tekinoktay, Beşiktaş başkanlık seçiminin iptalini istedi

Beşiktaş Jimnastik Kulübü'nün olağan seçimli genel kurulunda başkanlığa adaylığını koyan ve beklenenden çok daha fazla oy alan Hürser Tekinoktay, Fikret Orman'ın başkanlığını koruduğu seçimin iptali için mahkemeye gideceğini söyledi.

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Beşiktaş başkanlık seçiminin kaybeden ama dikkat çekici sayıda oy toplayan adayı Hürser Tekinoktay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, usülsüz olarak kulübe üye yapılan kişilerin olduğunu söyledi.

Bunun için bir dava açtıklarını belirten Tekinoktay, "Seçimin iptali için hukuki süreç başlatacağız" dedi.

Seçimin iptali halinde kendisinin yeniden aday olmayacağını vurgulayan Tekinoktay, şöyle konuştu:

"5268 kişinin sahte ve usülsüz şekilde üye yapıldığı yönünde dava var. Beşiktaş Başkanı'nı hakiki Beşiktaşlılar seçsin. Seçim iptal edilse de aday olmayı düşünmüyorum. Denetleme Kurulunu da bu usülsüz üyelerden dolayı mahkemeye vereceğiz."

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Dün BJK Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi'nde gerçekleştirilen kongreye katılan 4 bin 899 üye 20 sandıkta oy kullandı.

Fikret Orman, geçerli oyların 2 bin 882'sini alarak 5. kez başkan seçildi.

Türkiye'de pek çok futbolcunun yetiştirilmesine emeği geçmiş Hürser Tekinoktay'ın 1617 oy alması ise sürpriz başarı ve Orman'a tepki olarak değerlendirilmişti.