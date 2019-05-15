Ziraat Türkiye Kupası'nın sahibi Galatasaray oldu

Ziraat Türkiye Kupası final maçında Akhisarspor ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Galatasaray iki penaltı kazandığı maçta 10 kişi kalan rakibini 3-1 mağlup ederek Türkiye Kupası'nın sahibi oldu.

Süper Lig’de şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası Finali'nde Yeni 4 Eylül Stadı’nda karşılaştığı Akhisarspor’u 3-1 mağlup ederek kupanın sahibi oldu.

Ligde küme düşmesi kesinleşen Akhisarspor karşısında sezonun ilk kupasını kazanmak için sahaya çıkan Galatasaray 1-0 geriye düştüğü finalde Sinan Gümüş, Feghouli ve Diagne’nin golleriyle maçı 3-1 kazandı.

🏆 Futbol Takımımız, Ziraat Türkiye Kupası finalinde Akhisarspor ile karşılaştı. Takımımız karşılaşmayı 3-1 kazanarak Ziraat Türkiye Kupası'nda 18. kez mutlu sona ulaştı.



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İlk yarısı 0-0 eşitlikle geçilen maçta ikinci yarıya hızlı başlayan Akhisarspor 57’de Elvis Manu’nun gölüyle 1-0 öne geçti.

64'üncü dakikada Linnes’in ceza sahası içinde yerde kalmasıyla penaltı kazanan Galatasaray Diagne’nin kullandığı penaltıda Fatih Öztürk’ü geçemedi.

77’de bu kez Diagne’nin ceza sahası içinde yerde kaldığı pozisyonda Suat Arslanboğa Var’dan gelen uyarı ile pozisyonu inceledi ve bir kez daha penaltı noktasını gösterdi.

Miguel Lopez kararın ardından kırmızı kartla oyun dışına gönderildi. Akhisarspor 10 kişi kaldı.

80.dakikada Sinan Gümüş’ün kullandığı penaltıyla Galatasaray durumu 1-1’e getirdi. 8 dakika sonra sahneye çıkan Feghouli müthiş bir gol atarak Galatasaray’ı öne geçirdi.

90+4’te kapanışı Diagne ile yapan ve 3-1 öne geçen sarı kırmızılılar bu skorla kupanın sahibi oldu.