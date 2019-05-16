Beşiktaş taraftar grubu Çarşı'nın liderlerinden Güner'e silahlı saldırı

Olay Beşiktaş Barbaros Bulvarı'nda geçtiğimiz Salı günü saat 22.00 sıralarında meydana geldi.
© İHA / Mehmet Şirin Topaloğlu
Edinilen bilgiye göre daha önce Çarşı grubu liderlerinden Alen Markanyan'ı bacağından vuran Harun Dulkara, aynı taraftar grubu liderlerinden Ayhan Güner'e silahlı saldırı düzenledi.
Her iki bacağına 3 kurşun isabet eden Ayhan Güner, ambulansla Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Hastanede ameliyata alınan Güner'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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