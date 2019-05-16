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19:35 16 Mayıs 2019
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    Hasan Kartal

    'Silahım olsa hakemi vururdum' diyen Rizespor Başkanı Kartal'a 11 gün hak mahrumiyeti

    © AA / Doğukan Keskinkılıç
    Spor
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    Rizespor Başkanı Hasan Kartal'a Galatasaray maçı sonrası sarfettiği 'Silahım olsa hakemi vururdum' ifadesi sebebiyle 11 gün hak mahrumiyeti verildi.

    Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartal
    © DHA /
    Rizespor Başkanı Kartal: Silahım olsa vururdum
    Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) Çaykur Rizespor Kulübü Başkanı Hasan Kartal'a 11 gün hak mahrumiyeti ve 12 bin 500 lira para cezası verdi.

    TFF'den yapılan açıklamada, Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında oynanan Çaykur Rizespor-Galatasaray maçının ardından açıklamalarından dolayı Karadeniz temsilcisinin kulüp başkanı Kartal'a müsabaka temsilcisine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 11 gün hak mahrumiyeti ve 12 bin 500 lira para cezası verildiği bildirildi.

    Kartal'ın sportmenliğe aykırı açıklamada bulunmasına ise ihtar cezası uygulandığı kaydedildi.

    Disiplin Kurulunun Galatasaraylı Emre Akbaba'nın ayağının kırıldığı pozisyonda kırmızı kart gören Braian Samudio'ya ise 2 maç men cezası verdiği belirtildi.

    Çaykur Rizespor Kulübüne 10 bin 500 lira para cezası kesen PFDK'nin Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Okan Buruk'a ile antrenörü Yılmaz Bal'a 13'er bin lira para cezası verdiği aktarıldı.

    ABDURRAHİM ALBAYRAK'A 20 BİN LİRA PARA CEZASI

    PFDK, Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak'a da 20 bin lira para cezası verdi. Albayrak'a, akredite edilmediği alanlarda bulunmasından dolayı ceza verildiği bildirildi.

    Kurulun Galatasaray Kulübüne ise taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 20 bin lira para cezası kestiği kaydedildi.

    Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartal
    © Fotoğraf : Twitter
    Rizespor Başkanı Kartal, 'Silahım olsa vururdum' sözüne açıklık getirdi: Espri ile yapılan bir söylem
    TRABZONSPOR'A 170 BİN LİRA PARA CEZASI

    PFDK, Trabzonspor'a, Süper Lig'in 32. haftasında deplasmanda oynadığı Atiker Konyaspor karşılaşmasında taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 7. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 170 bin lira para cezası verdi.

    Kurulun, Trabzonspor'un yanı sıra Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a 3 farklı ihlalden toplamda 60 bin lira, Evkur Yeni Malatyaspor, Bursaspor ve Atiker Konyaspor'a 20'şer bin lira ceza verdiği aktarıldı.

    Kurulun ayrıca Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor, Atiker Konyaspor ve Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un bazı taraftarlarının elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bir sonraki müsabaka için bloke edildiği belirtildi. 

    KARTAL: MAÇIN TEKRARLANMASI UYGUN GÖRÜLMEDİ

    Öte yandan, Kartal, Twitter hesabından yaptığı açıklamada Galatasaray-Çaykur Rizespor maçının yenilenmesi için başvuru yaptıklarını ancak bu taleplerinin reddedildiğini belirtti. 

    Kartal, Galatasaray mücadelesi sonrasında maçın hakemi Serkan Çınar için "Maçı bizden alıp Galatasaray'a verdi. Penaltı da yok. Silahım olsa vururdum samimi söylüyorum, iyi ki yoktu, Allah göstermesin. Adamın yanında silah olsa bunlar adamı katil eder" demişti. 

    Etiketler:
    Galatasaray, TFF, Serkan Çınar, Çaykur Rizespor, Hasan Kartal
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