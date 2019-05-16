'Silahım olsa hakemi vururdum' diyen Rizespor Başkanı Kartal'a 11 gün hak mahrumiyeti

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) Çaykur Rizespor Kulübü Başkanı Hasan Kartal'a 11 gün hak mahrumiyeti ve 12 bin 500 lira para cezası verdi.

TFF'den yapılan açıklamada, Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında oynanan Çaykur Rizespor-Galatasaray maçının ardından açıklamalarından dolayı Karadeniz temsilcisinin kulüp başkanı Kartal'a müsabaka temsilcisine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 11 gün hak mahrumiyeti ve 12 bin 500 lira para cezası verildiği bildirildi.

Kartal'ın sportmenliğe aykırı açıklamada bulunmasına ise ihtar cezası uygulandığı kaydedildi.

Disiplin Kurulunun Galatasaraylı Emre Akbaba'nın ayağının kırıldığı pozisyonda kırmızı kart gören Braian Samudio'ya ise 2 maç men cezası verdiği belirtildi.

Çaykur Rizespor Kulübüne 10 bin 500 lira para cezası kesen PFDK'nin Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Okan Buruk'a ile antrenörü Yılmaz Bal'a 13'er bin lira para cezası verdiği aktarıldı.

ABDURRAHİM ALBAYRAK'A 20 BİN LİRA PARA CEZASI

PFDK, Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak'a da 20 bin lira para cezası verdi. Albayrak'a, akredite edilmediği alanlarda bulunmasından dolayı ceza verildiği bildirildi.

Kurulun Galatasaray Kulübüne ise taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 20 bin lira para cezası kestiği kaydedildi.

PFDK, Trabzonspor'a, Süper Lig'in 32. haftasında deplasmanda oynadığı Atiker Konyaspor karşılaşmasında taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 7. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 170 bin lira para cezası verdi.

Kurulun, Trabzonspor'un yanı sıra Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a 3 farklı ihlalden toplamda 60 bin lira, Evkur Yeni Malatyaspor, Bursaspor ve Atiker Konyaspor'a 20'şer bin lira ceza verdiği aktarıldı.

Kurulun ayrıca Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor, Atiker Konyaspor ve Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un bazı taraftarlarının elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bir sonraki müsabaka için bloke edildiği belirtildi.

KARTAL: MAÇIN TEKRARLANMASI UYGUN GÖRÜLMEDİ

Öte yandan, Kartal, Twitter hesabından yaptığı açıklamada Galatasaray-Çaykur Rizespor maçının yenilenmesi için başvuru yaptıklarını ancak bu taleplerinin reddedildiğini belirtti.

TFF NUNA YAPMIŞ OLDUĞUMUZ KURAL HATASI NEDENİYLE GALATASARAY MAÇIN TEKRARLANMASI FEDERASYONCA UYGUN GÖRÜLMEMİŞTİR — Hasan Kartal (@hasan_kartal53) May 16, 2019

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Kural hatasından dolayı ÇAYKUR RİZESPOR-Galatasaray maçının yenilenmesi ile ilgili başvurumuzu Tff ye yaptık — Hasan Kartal (@hasan_kartal53) May 14, 2019

Kartal, Galatasaray mücadelesi sonrasında maçın hakemi Serkan Çınar için "Maçı bizden alıp Galatasaray'a verdi. Penaltı da yok. Silahım olsa vururdum samimi söylüyorum, iyi ki yoktu, Allah göstermesin. Adamın yanında silah olsa bunlar adamı katil eder" demişti.