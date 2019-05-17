Hakan Şükür'den Galatasaray'ın 17 Mayıs paylaşımına tepki: Ya evdeydim ya da dünyaya gelmemiştim, ben aslında yoğum

Galatasaray, 17 Mayıs 2000 tarihinde kazanılan UEFA Kupası'nın 19. yıldönümünde, resmi Twitter hesabından bir video paylaştı.
Paylaşımda, "Türkiye'de kupalara 4 yıl boyunca ambargo koyan Galatasaray, bu başarısını Avrupa'da devleri dize getirerek kazandığı UEFA kupasıyla taçlandırdı. Ve Türkiye’de hiçbir takım Galatasaray olamadı" ifadelerine yer verildi.
Türkiye'de kupalara 4 yıl boyunca ambargo koyan Galatasaray, bu başarısını Avrupa'da devleri dize getirerek kazandığı UEFA kupasıyla taçlandırdı.— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) May 16, 2019
Ve Türkiye’de hiçbir takım Galatasaray olamadı...#TarihBirKereYazıldı pic.twitter.com/Gs7Dht6HJd
Söz konusu videoda kendisine yer verilmemesine tepki gösteren Galatasaray'ın eski futbolcusu Hakan Şükür, "Galatasaray resmi hesaplarına göre ben ya evdeydim ya da dünyaya gelmemiştim. Ben aslında yoğum" dedi.
Galatasaray resmi hesaplarina göre ben ya evdeydim,ya da dünyaya ya gelmemistim.🤔— Hakan Şükür (@hakansukur) May 17, 2019
Ben aslinda yoğum 😄
Hakkında FETÖ üyeliği kapsamında yakalama kararı bulunan eski AK Parti İstanbul Milletvekili firari Hakan Şükür, Galatasaray'dan ihraç edilmişti.
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