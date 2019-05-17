Katar'da 2022 Dünya Kupası maçlarının oynanacağı El Vekra Stadyumu açıldı

Katar'ın ev sahipliği yapacağı 2022 FIFA Dünya Kupası maçlarının oynanacağı ana stadyumlardan biri olan El-Vekra Stadyumu açıldı.

Katar dün 2022 FIFA Dünya Kupası maçlarının oynanacağı 7 stadyumlardan biri olan El Vekra'nın resmi açılışını gerçekleştirdi.

El Vekra bölgesinde inşa edilen stadyumun açılış törenine, dünyaca ünlü futbol yıldızları katıldı.

بحضور أكثر من 38 ألف متفرّج وفي احتفال بهيج خلال نهائي كأس أمير قطر 🇶🇦، تمّ افتتاح ملعب الجنوب 🏟️ بمدينة الوكرة والذي سيستضيف مباريات كأس العالم 🏆 في 2022 حتى ربع النهائي! @roadto2022

تعرّف أكثر على الحفل 👈 https://t.co/acxSt3MjbG pic.twitter.com/I0CALeo097 — @fifaworldcup_ar 🏆 (@fifaworldcup_ar) May 17, 2019

​Törene katılan futbolcular arasında, Brezilyalı eski milli futbolcu Roberto Carlos, Hollandalı futbol antrenörü ve eski futbolcu Ruud Gullit ile Ronald de Boer, Kamerunlu milli futbolcu Samuel Eto'o, İspanyol eski futbolcu ve teknik direktörü Fernando Ruiz Hierro, Mısırlı futbolcular Vail Cuma ve Heysem Faruk ile Tunuslu Tarık Diyab ve Hatim et-Trablusi yer aldı.

Futbolcuların yanı sıra törene, Katarlı ünlü ralli pilotu ve 2011, 2015 ve 2019 Dakar Ralli şampiyonu Nasır el Atiyye ve sırıkla yüksek atlama Asya rekorunun sahibi Mutez Berşem de katıldı.

🏟️🇶🇦😍



Al Janoub Stadium in Al Wakrah City officially opened last night, three-and-a-half years ahead of the 2022 #WorldCup.



And it is looking 👌 pic.twitter.com/qmxkbFfLlM — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) May 17, 2019

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Katar, FIFA Dünya Kupası'na 21 Kasım-18 Aralık 2022 tarihlerinde ev sahipliği yapacak.

​El Vekra Stadyumu, yapılan modernleştirme çalışmalarının ardından 2017'de açılan Uluslararası Halife Stadyumu'ndan sonra 2022 FIFA Dünya Kupası stadyumları arasında açılışı gerçekleşen ikinci stadyum oldu.

RT khaledwaleed99: تحفة قطرية اخرى يتم تدشينها اليوم من خلال نهائي كاس سيدي سمو امير دولة قطر استعداداً لاحتضان مونديال 2022 .

ملعب الوكرة جوهرة اخرى من جواهر وملاعب دولتنا الحبيبة قطر..

🇶🇦❤️🏆#الوعد_2022 pic.twitter.com/1AopSvzFkR — @messifuad (@messifuad8) May 17, 2019

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