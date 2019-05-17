Ünlü raket Andy Murray şövalye ilan edildi

İskoç tenisçi Andy Murray, Buckingham Sarayı’nda düzenlenen seremoniyle şövalye ilan edildi. Ünlü raketin kariyerinde üç Grand Slam şampiyonluğu ve iki Olimpiyat altın madalyası bulunuyor.

İngiltere’nin bir numaralı raketi konumunda bulunan Andy Murray, şövalyelik unvanını aldıktan sonra Prens Charles ile kısa bir sohbet etti. Murray, törene çocuklarını da getirmek istediğini ancak 3 yaşındaki Sophia Olivia ve 18 aylık Edie'nin çok küçük olduklarını ifade etti.

Congratulations, Sir @andy_murray! The tennis star has received his knighthood at Buckingham Palace. ⚔️ 🎾 https://t.co/5VIWVvjt96 pic.twitter.com/rQwcdjVmt7 — BBC Scotland News (@BBCScotlandNews) 16 Mayıs 2019

© REUTERS / Andy Murray tenisi bırakıyor

​Murray’ın kariyerinde üç Grand Slam şampiyonluğu ve iki Olimpiyat altın madalyası bulunuyor.

Dünya sıralamasında 37 hafta 1 numarada kalan sporcu; 2012'de Amerika Açık Tenis Turnuvası'nı, 2013 ve 2016 yıllarında ise Wimbledon Tenis Turnuvası'nı kazanmıştı.

Andy Murray, 77 yıl sonra Wimbledon'da tek erkeklerde şampiyon olan ilk Britanyalı tenisçi olmuştu.

Murray, bu yılki Wimbledon'dan sonra sakatlık nedeniyle emekli olmayı planlıyor.