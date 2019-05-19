Terim'den Başakşehir maçı öncesi motivasyon konuşması

Süper Lig’in 33. haftasında bugün Medipol Başakşehir’le şampiyonluk maçına çıkacak olan Galatasaray 19.00'ı beklemeye başladı. Habertürk Spor'dan Erhan Kaan Adıgüzel'in haberine göre şampiyonluğun son haftaya kalmasını istemeyen teknik direktör Fatih Terim de bu konuda futbolcuları uyardı.

Sezon boyunca mücadele verdikleri zorlukların hep birlikte üstesinden geldiklerini futbolcularına hatırlatan Terim'in, "Yüzdük yüzdük kuyruğuna geldik. Artık şampiyonluk sadece 90 dakika uzaklıkta… Geçen yıl rakibimizi burada güzel bir oyunla yenip, sonunda da şampiyon olmuştuk… Taraftarımızın desteğiyle bu maçı da kazanıp yine şampiyon olalım. Size güvenim tam, bitirin bu işi… Güzel bir galibiyet alarak taraftarımızla birlikte bayram yaşayalım" sözleyle takımını motive ettiği öğrenildi.

BAŞAKŞEHİR: DAHA ÖNCE HİÇ ŞAMPİYONLUK SABAHINA UYANMAMIŞTIK

Bu arada Medipol Başakşehir'in Twitter hesabından yapılan paylaşımda da şu ifade kullanıldı:

Daha önce hiç şampiyonluk sabahına uyanmamıştık... — İstanbul Başakşehir (@ibfk2014) May 19, 2019

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