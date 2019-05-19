Euroleague Final Four şampiyonu CSKA Moskova oldu

2018-2019 sezonu Turkish Airlines EuroLeague finalinde Türkiye'den Anadolu Efes ile Rusya'dan CSKA Moskova karşı karşıya geldi.

Rusya'nın temsilcisi mücadeleden 83-91 galip ayrılarak EuroLeague'i şampiyon olarak tamamladı.

Eurohoops haber sitesinin anlatımıyla, Anadolu Efes, ilk dakikalarda Shane Larkin ve James Anderson ile etkili oldu. Nikita Kurbanov ile yanıt veren CSKA Moskova, ilk televizyon molasına 14-15 geride gitti. Mola dönüşünde 3-9’luk bir seri yakalayan Rusya temsilcisi karşısında çeyrek bitimine 1.5 dakika kala efes molaya gitti. CSKA, çeyrek sonuna kadar aradaki farkı korudu ve ilk çeyrek 20-29 CSKA üstünlüğü ile geçildi.

Shane Larkin #EuroLeague final four tarihini yeniden yazdı.

• Final maçında en çok sayı atan oyuncu (29 Sayı)

• Final Four’da en çok sayı atan isim (59 Sayı)

• Final Four’da en çok verimlilik puanı ile oynayan isim (68 Verimlilik Puanı)#F4Glory

pic.twitter.com/tRsvieTfV7 — Clutch Time (@ClutchPage) May 19, 2019

İkinci çeyreğin başında CSKA Moskova farkı çift haneye çıkardı. Sergio Rodriguez ve Kyle Hines’ın sayıları ile farkı 14 sayıya çıkaran CSKA karşısında temsilcimiz 6-0’lık bir seri ile yanıt verdi. Ancak CSKA ise bu seriyi 2-7’lik başka bir seri ile karşıladı ve fark tekrar 13 sayıya çıktı.

Bu bölümde Cory Higgins ile etkili olan rakibine karşı hücum ribaundları ile oyunda kalan lacivert-beyazlılar devreye gidilirken farkı eritti ve soyunma odasına 42-44′lük skorla gidildi.

Ergin Ataman, Fernando Buesa Arena'daki bazı Fenerbahçeli taraftarların Euroleague finalinde "Mola alsana Ergin Ataman" ve ardından da küfürlü tezahüratlarına tepki gösterdi. Devamında Efes ve Fenerbahçe taraftarları arasında tartışma yaşandı. #EuroLeague pic.twitter.com/jvCkbuE9Fj — SKOR (@SozcuSkor) May 19, 2019

İkinci yarının başında Anadolu Efes Krunoslav Simon‘un üçlüğü ile öne geçse de iki takım karşılıklı sayılar buldu. Daha sonra CSKA Moskova önce 0-4, ardından da 2-9’luk başka bir seri buldu ve farkı tekrar çift haneye taşıdı.

Basit top kayıpları yapan ve şutlarda da isabet bulamayan Efes, rakibi karşısında farkı eritmekte zorlandı. Ancak çeyrek sonunda önce Vasilije Micic’in muazzam hücum ve savunma performansları, ardından da Shane Larkin’in devreye girmesiyle farkı azaltan Anadolu Efes, son 10 dakikaya 62-68 geride girdi.

Son çeyreğe iyi başlayan Efes, rakibi karşısında 9-5’lik bir seri ile farkı 4 sayıya indirdi (69-73).

Ama lacivert beyazlıların iki savunma hatasını Nando de Colo ile değerlendirmesi sonucu CSKA Moskova farkı 9 sayıya çıkardı. Bu farkı iyi kullanan CSKA Moskova, son 2 dakikaya 8 sayı önde girdi.

Dunston‘a yapılan sportmenlik dışı sonrası Amerikalının 2’de 2 atması, ardından Larkin’in turnikesi ile maçı tekrar ortaya getirdi Efes: 81-85. Ardından hücumda sayı bulmakta zorlanan Efes, karşılaşmadan 83-91 mağlup ayrıldı.

İspanya’da düzenlenen Euroleague Final Four’unda Fenerbahçe Beko ile Real Madrid 3.’lük maçı için karşı karşıya geldi. İspanya'da 19 Mayıs'ta oynanan mücadelede Fenerbahçe taraftarının İzmir Marşı söylediği görüntüler Euroleague'in resmi hesabından paylaşıldı pic.twitter.com/kPU1ABTxvQ — dokuz8HABER (@dokuz8haber) May 19, 2019

Üçlük çizgisinin dışından kariyerinin en iyi gecesini yaşayan Will Clyburn maçın oyuncusu oldu.

#EuroLeague #F4Glory Geçtiğimiz sezonun finalistleri bu sezon üçüncülük maçında karşı karşıya geldi.



Temsilcimiz @FBBasketbol, @RMBaloncesto'ya son çeyrekte teslim olarak sezonu dördüncü tamamladı (ÖZET) ⤵️https://t.co/qcpMEkAIGM — Eurohoops Türkiye (@EurohoopsTR) May 19, 2019

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