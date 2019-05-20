Abdurrahim Albayrak: Çok ağladığım geceler oldu

Galatasaray 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak, şampiyonluğa ulaştıkları Medipol Başakşehir maçının ardından açıklamalarda bulundu. Albayrak, "Hiç uyumadığım geceler oldu, çok ağladığım geceler oldu, tek başıma ağladığım dakikalar oldu. Çok yüklendiler" dedi.