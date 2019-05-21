Ali Koç'tan Ergin Ataman'a tepki: İki kez, önce bir tribüne sonra başka bir tribüne dönerek ağır küfürler etti

Kulüp televizyonuna açıklamalarda bulunan Koç, Fenerbahçe taraftarlarının maçın son anına kadar Anadolu Efes'i desteklediğini belirterek, şunları kaydetti:

"Başka bir ülkede iki Türk takımı arasında yaşanan olaylar olmasa daha iyi olurdu. Keşke olmasaydı, üzüntü verici ama olayların bir de gerçek bir şekilde doğrularıyla anlatılması gerektiğini önemli buluyorum. Fenerbahçe taraftarı, bizim maçımızdan sonra salonu terk etmedi, çok büyük bir çoğunluğu Efes'i gönülden, samimi bir şekilde maç sonuna kadar destekledi. Desteklemeyenler de köstek olmadılar, seslerini çıkarmadılar. Ta ki maçın bitmesine 20-25 saniye kala...

Maçın skoru kesinleştikten sonra geçmişte yaşanan husumetlerden dolayı Fenerbahçe taraftarı, Ergin Ataman'a 'Mola alsana' diye tezahüratta bulundu. İşin boyutu burada değişti. Bu tezahüratlar üzerine Ataman iki kez, önce bir tribüne sonra başka bir tribüne dönerek ağır küfürler etti. Ekrana da yansıdı. Parkeye yakın taraftarlar da bunu duydu, tepki verdi. İş bazı yerlerde fiziki boyuta geldi. Bizler de onları ayırmak için görevlilere yardımcı olmaya çalıştık. Keşke olmasaydı. Hiçbir camianın taraftarına küfür edilmemelidir. Büyük saygısızlık. Bir spor adamının böyle bir şey yapması kabul edilemez".

Ergin Ataman'ın camialar arası hassasiyetleri kullanarak gerginlik oluşturduğunu ve bunu rekabetin parçası gördüğünü dile getiren Koç, "Ülkemizde iki tip spor adamı var. Camialar arası gerginlikleri, hassasiyetleri, geçmiş olayları bir yere koyup centilmenlik ruhu çerçevesinde dış etkenlerden etkilenmeden işini yapmaya çalışanlar var. Bir de camialar arasındaki hassasiyetleri, gerginlikleri, dengeleri kullanarak maçlarda gerginlik oluşturma, toplum psikolojisine oynayarak gerginlik yapmayı, bunu rekabetin bir parçası hatta rekabet avantajı olarak görenler var. Bunları yaparlar, sonra da kendileri için bir mağduriyet oluşturmaya çalışırlar. Ne yazık ki bu hoca ikinci tarif ettiğim tanıma girmektedir" ifadelerini kullandı.

'OLAYLARIN FİTİLİNİ KENDİSİ ATEŞLEDİ'





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Geçmişte yaşananlardan dolayı Fenerbahçe taraftarının Ergin Ataman'a bakışının farklı olduğunu vurgulayan Ali Koç, "Fenerbahçe Kulübü ile yaşanan pek çok olay söz konusudur. Bu olaylardan dolayı Fenerbahçelilerin bu kişiye bakış açıları farklıdır. Maçtan sonra açıklamaları yapmış, kendisine edilen küfürlerden, fair play'den bahsederek özür beklediğini söylemiş. Fenerbahçe Kulübü olarak Efes'e maç boyunca verdiğimiz destek için teşekkür beklerken işin bu boyuta gelmesi üzücü. Kendisine küfür edilmedi, 'Mola alsana' dendi. Kendisi küfürle karşılık verdikten sonra olaylar yaşandı. Ondan sonra münferit küfürler edildiyse bilemem ama olayların fitilini kendisi ateşledi" değerlendirmesinde bulundu.

'ÖZÜR BEKLEMEK İŞİN ARSIZLIK BOYUTUDUR'



Ergin Ataman'ın fair play'den bahsedecek son kişi olduğunu belirten Koç, şunları kaydetti:

"Kendisinin geçmiş vukuatlarına bakınca fair play'den bahsedecek en son kişidir. Özür beklemek işin arsızlık boyutudur. Geçmişte yaşadığı bu gayri samimi yaklaşımlar, tiyatrovari hareketler, toplum psikolojisine oynamalar, gerginlik oluşturmalar işi bu noktaya getirmiştir. Ne olursa olsun spor insanı olarak bu şekilde davranma lüksümüz yoktur. Çok iyi niyetli olunca insanlar üstünüze çıkabiliyor. Önümüzde play-off serisi var. Biz gideceğiz, onlar gelecek. İki dost kulüp arasında olayları daha fazla germemek lazım. Aynaya bakıp kendine çeki düzen versin. Bu şekilde giderse taraftarları ne emniyet güçleri ne bizler yönetemeyiz. İşine baksın, spor adamı olsun. Centilmenlik ruhuyla işini görsün."

Anadolu Efes ile Fenerbahçe Kulübünün bir sıkıntısı olmadığını söyleyen Koç, "Fenerbahçe Kulübü olarak Efes'le hiçbir sıkıntımız yoktur. Efes'in Türk basketboluna yıllardır yaptığı yatırımlar, getirdiği başarılar ortadadır. Fenerbahçe'nin Efes'e saygıdan ve sevgiden başka bir duygusu olamaz. Zaten Efes gibi bir kulüple bu hoca yüzünden sıkıntılar yaşanmasına o yüzden üzülüyorum" diye konuştu.