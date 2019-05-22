Başakşehir, stadından Fatih Terim'in ismini kaldırıyor

Galatasaray maçında Fatih Terim ile yaşanan gerilimin ardından Başakşehir yönetimi, iç saha maçlarını yaptıkları stattan Terim'in ismini kaldırmaya karar verdi.

© AA / Orhan Akkanat 19 Mayıs'ta şampiyon Galatasaray

Başakşehir, şampiyonluğu Galatasaray'a kaptırmanın hüznünü yaşarken turuncu-lacivertlilerden çok konuşulacak bir hamle geldi.

Fanatik' in haberine göre Başakşehir, iç saha maçlarını oynadığı stattan Fatih Terim'in ismini kaldırmak için harekete geçti. Yönetim, yapacağı ilk toplantıda bu konuyu değerlendirip bir karar alacak, ardından da Türkiye Futbol Federasyonu ve Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü'ne başvuracak.

Stada yeni ismini ise gelecek sezon için bulunacak bir sponsorun vermesi bekleniyor.

NE OLMUŞTU?

Pazar akşamı oynanan maçta Başakşehir'in golünden sonra ortalık karışmış, Başakşehir kulübesinin üzerine yürüyen Fatih Terim, Robinho'ya yumruk göstermişti.

Maçın son bölümünde ise Terim, yardımcıları Hasan Şaş ve Ümit Davala'yla beraber tribüne gönderilmişti. Maç sonu Abdullah Avcı, Terim'in yardımcısı Orhan Ak'a hakaret ettiğini belirtmişti.