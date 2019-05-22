Caster Semenya kritik CAS kararının ardından ilaç kullanımı gerektirmeyen 3 bin metrede yarışacak

İki kez Olimpiyat şampiyonu olmuş Güney Afrikalı kadın atlet Caster Semenya, testosteron hormonu sınırlaması nedeniyle gelecek ay 3 bin metre kategorisinde yarışma kararı aldı.

Uluslararası Atletizm Federasyonları Birliği (IAAF) tarafından kadın sporcularda testosteron hormonu sınırlamasına yönelik yapılan kural değişikliğini Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi'nin (CAS) onaylamasının ardından Caster Semenya’nın yarışacağı kategori belli oldu.

Semenya, ilaç kullanmasını gerektirmeyen 3 bin metre kategorisine katılma kararı aldı. 28 yaşındaki atlet, 30 Haziran'da ABD'de düzenlenecek Prefontaine Classic'te piste çıkacak.

DOHA'DAKİ KATEGORİ HENÜZ BİLİNMİYOR

Güney Afrikalı atletin, Katar'ın başkenti Doha'da eylül ayında düzenlenecek 2019 Dünya Atletizm Şampiyonası'nda hangi kategoride yarışacağı ise henüz bilinmiyor.

IAAF, geçen yıl yaptığı kural değişikliği ile testosteron hormonu yüksek kadın sporcuların 400 ile 1600 metre arası yarışlara ancak hormon seviyesini düşüren ilaçlar kullanması halinde izin verileceğini duyurmuştu. CAS, Caster Semenya’nın testosteron hormonu sınırlamasının kaldırılması için yaptığı başvuruyu ise ay reddetmişti.

Yeni kurallar gereği Semenya iki olimpiyat ve üç dünya şampiyonluğu elde ettiği 800 metre kategorisinde hormon seviyesini düşüren ilaçlar kullanması halinde yarışabilecek.