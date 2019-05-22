Spartak Moskova, Irak’ta terör saldırısında bacağını kaybeden 13 yaşındaki Kasım’a protez alacak

Spartak Moskova, terör saldırısında bacağını kaybeden Iraklı Kasım Kadim’e Spartak for Kids (Çocuklar için Spartak) yardım kuruluşu aracılığıyla protez alacak. Takım, bacak ve bunun için gerekli tedavi sürecinde tüm masrafları üstlenecek.

Spartak for Kids Başkanı Andrey Fedun “Vakfımız farklı bölgelerden çocuklara yardım ediyor. Kasım’a yardım etme imkânımız var” dedi.

O menino em destaque na foto é o iraquiano Qassem Qadim. Essa imagem venceu um concurso de fotografia na Rússia, para fotógrafos abaixo dos 33 anos, e ficou bastante popular no país. pic.twitter.com/ClrIMXhAjo — Copa Além da Copa (@copaalemdacopa) May 14, 2019

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Fotoğrafçı Taisir Mahdi, 2018 yılında Rossiya Segodnya (Rusya Bugün) Uluslararası Haber Ajansı tarafından düzenlenen Andrey Stenin Uluslararası Fotoğraf Yarışması’na koltuk değnekleri ile futbol oynayan Kasım’ın fotoğrafını göndermişti. ‘Yaşam Arzusu’ isimli fotoğraf ‘Spor’ kategorisinde birincilik elde etmişti.

Kasım bacağını kaybettiğinde ise sadece 3 yaşındaydı ve daha sonra Rusya’ya bir Premiyer Ligi maçını izlemeye davet edilmişti. Bu ay Spartak ile Ufa arasındaki bir maçı izleyen Kasım, maçta topa ilk vuruşu yapmıştı.

Kasım Moskova’da ayrıca sirk ve Moskova Katedral Camii’ni ziyaret etmiş, protez için gerekli tıbbi muayeneden geçmişti.