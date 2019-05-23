Kayıt
07:50 23 Mayıs 2019
Canlı Yayın
    Arama

    Adana Demirspor Teknik Direktörü Özat: Orucun telafisi var ama maçın telafisi yok, bir gün tutma arkadaş

    © DHA /
    Spor
    URL'yi kısaltın
    0 0 0

    Spor Toto 1. Lig play-off yarı final ilk maçında konuk ettiği Hatayspor'la 0-0 berabere kalan Adana Demirspor Teknik Direktörü ÜmitÖzat, "Ben kötü bir sonuç olduğunu düşünmüyorum” dedi.

    Adana Demirspor Teknik Direktörü Ümit Özat, dün Hatayspor karşılaşmasının ardından bir basın açıklaması yaptı.

    İyi bir sonuç almadıklarını, fakat kötü bir sonuç da çıkmadığını ifade eden Özat, şansların eşit olduğunu söyledi.

    İstanbul Müftüsü Prof. Dr. Hasan Kamil Yılmaz
    © AA /
    İstanbul Müftüsü Yılmaz: Çiğnenmiş sakız orucu bozmaz
    İki ayaklı maçlarda gol yememenin önemli olduğunu belirten Özat, "Bazen çok iyi oynarsınız bu skora üzülürsünüz, bazen çok iyi oynamaz böyle skora sevinirsiniz. Şanslar eşit her ne kadar onların seyirci avantajı da olsa. İlk defa bir seyirci önünde ya da deplasmanda oynamayacağız. Çıkabileceğimiz en iyi kadroyla çıkacağız. Bütün amacımız İstanbul'da olabilmek. İnşallah hazırlıklarımızı yapıp iyi bir sonuçla dönmek istiyoruz" şeklinde konuştu.

    Pote'nin durumuyla da ilgili değerlendirmede bulunan Özat, "Pote'nin durumu ortada. Oruç tutma dememize rağmen maalesef. Orucun telafisi var ama maçın telafisi yok. Kendisiyle birebir konuşacağım. Hiçbir şey ekmeğini yediğin yerden önemli değildir. Bizler Müslümanız elhamdülillah. Sen burada 20 bin taraftara maddi manevi emek harcayan taraftara takım arkadaşlarına bizlere. Bir gün tutma arkadaş bu zor bir şey değil ki. Bir şehrin kaderiyle oynamasına da müsaade etmem. Biraz daha duyarlı olmak lazım. Bugün mağlup da olabilirdik. Kim der Pote oruç, Ahmet oruç, Mehmet oruç" ifadelerini kullandı.

    Hakem olaylarında biraz daha duyarlı ve baskıcı olunması gerektiğini aktaran Özat, maçın hakemi Halis Özkahya'ya tepki gösterdi.

    'POZİSYONLAR BULDUK, GOL ATMAYI BAŞARAMADIK'

    Hatayspor Teknik Direktörü İlhan Palut da maçın ardından düzenlediği basın toplantısında  "Pozisyonlar bulduk, gol atmayı başaramadık" dedi.

    Türkiye - Cami - Bayrak
    © AP Photo / Emrah Gurel
    Optimar'dan din-inanç anketi: Yüzde 39 düzenli namaz kılıyor, oruç tutanların oranı yüzde 66
    Palut, ilk maçta kendi sahalarına tur için dönecekleri bir skorun peşinde olduklarını belirtti.

    Maça iyi başlayan ve topa sahip olan taraf olduklarını, fakat sonlara doğru Adana Demirspor baskısı olduğunu ifade eden Palut, şunları söyledi:

    "Burada defansımız ve kalecimizin dikkati sayesinde ilk yarıyı berabere tamamladık. Ama ikinci yarının ilk 15-20 dakikasında oyuna tamamen hakim bir Hatayspor takımı vardı. Pozisyonlar bulduk, gol atmayı başaramadık. İlk maçtan 0-0 dönülen bir skor asla bir avantaj değildir. Tur ortada devam ediyor. Bize düşen bu maçtaki eksiklerimizi tamamlayıp ikinci maça çok daha fazla mücadele edip çok daha iyi futbol oynayıp özellikle gol bölgelerinde şehre çok istediği Süper Lig finaline doğru yolculuk yapalım."

    Etiketler:
    Tepki, Maç, Oruç, Adana Demirspor, Ümit Özat
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler

    Multimedya

    1938 yılına ait bu meyve konservesinin reklamında 'Yazın gibi taze' diye yazılıyor.
    20’li-30’lu yılların dikkat çekici Sovyet reklamları
    karikatür
    Huawei: Kendi işletim sistemimizi hazırlıyoruz
    İnfografik
    2018'de dünya askeri harcamaları
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet