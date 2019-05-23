TFF Başkanlığı'na adaylığını açıklayan Nihat Özdemir: Mutlak suretle kurumsal çalışma düzenine sahip olacağız

1 Haziran'da Ankara'da yapılacak Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Olağan Seçimli Genel Kurulu öncesi başkan adaylığını açıklayan TFF Başkanvekili ve İcra Kurulu Üyesi Nihat Özdemir basın toplantısı düzenliyor.

Hürriyet'in aktardığına göre Nihat Özdemir'in basın toplantısında öne çıkan açıklamaları şöyle:

© Fotoğraf : FB TV Rıdvan Dilmen: TFF Başkanlığı için Nihat Özdemir'in adı geçiyor

"Sayın Yıldırım Demirören 7 yıl boyunca Türk futboluna önemli hizmetler verdikten sonra görevinden ayrıldı. Kendisine Türk futbolu adına teşekkür ediyorum. Kalan 3 aylık sürede Sayın Hüsnü Güreli görevi sürdürüyor. Hüsnü Güreli Bey'e de yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür ediyorum.

Ankaragücü'nün ardından uzun yıllar Fenerbahçe SK'de yöneticilik yaptım. TFF'de başkan vekili olarak görevimi sürdürmekteyim. Hep birlikte önemli işlere imza attık.

Türk futbolunun Nihat Ağabeyi olarak, tecrübem ve bilgimle, tüm enerjimle Türk futboluna hizmet etmek istiyorum. Futbol bir milli değerdir. Bunun için önemli olan barış, hoşgörü ve huzur ortamının bozulmaması şarttır. Bunun yolu da saygı ve sevgiden geçer.

Futbol her toplum için milli değerdir. Barış, hoşgörü ortamının bozulmaması şarttır. Bunun yolu saygıdan, sevgiden geçer. Adalet ararken adil olmaktan geçer, rakibe saygı duymaktan geçer. Lefterler, Hakkılar, Metinler, Özhan Canaydınlar gibi olmaktan geçer.

Hedefimiz Türk futbolunu ilerletmek ve dünya sıralamasında ilk 10 sırada yer almasını sağlamak olacaktır. Omuz omuza vererek çalışmamız gerektiğine inanıyorum. Yeni federasyonla çalışmalarımıza devam edeceğiz.

Süper Lig, 1. Lig, 2. Lig ve 3. Lig ile birlikte hareket ederek düzeni sürdürmek istiyoruz. Bütün kurullarımızın tamamen bağımsız çalışmalarına önem vereceğiz. MHK, PFDK, Tahkim Kurulu Beylerbeyi'nde çalışmalarına devam edecektir.

Mutlak suretle kurumsal çalışma düzenine sahip olacağız. Kurullarımızın bağımsız çalışmalarına önem vereceğiz. MHK, Disiplin ve Tahkim kurulları Beylerbeyi tesislerinde çalışmalarına devam edecektir.

Layık olan arkadaşlarımızı göreve getirmeye çalışacağız. Sponsorluk gelirlerimizi artırmak için çalışmalar yapacak, yeni komitelerle etkin bir çalışma ortamı yaratacağız."