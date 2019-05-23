TFF Başkanlığı'na adaylığını açıklayan Nihat Özdemir: Mutlak suretle kurumsal çalışma düzenine sahip olacağız

1 Haziran'da Ankara'da yapılacak Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Olağan Seçimli Genel Kurulu öncesi başkan adaylığını açıklayan TFF Başkanvekili ve İcra Kurulu Üyesi Nihat Özdemir basın toplantısı düzenliyor.
Hürriyet'in aktardığına göre Nihat Özdemir'in basın toplantısında öne çıkan açıklamaları şöyle:
Ankaragücü'nün ardından uzun yıllar Fenerbahçe SK'de yöneticilik yaptım. TFF'de başkan vekili olarak görevimi sürdürmekteyim. Hep birlikte önemli işlere imza attık.
Türk futbolunun Nihat Ağabeyi olarak, tecrübem ve bilgimle, tüm enerjimle Türk futboluna hizmet etmek istiyorum. Futbol bir milli değerdir. Bunun için önemli olan barış, hoşgörü ve huzur ortamının bozulmaması şarttır. Bunun yolu da saygı ve sevgiden geçer.
Futbol her toplum için milli değerdir. Barış, hoşgörü ortamının bozulmaması şarttır. Bunun yolu saygıdan, sevgiden geçer. Adalet ararken adil olmaktan geçer, rakibe saygı duymaktan geçer. Lefterler, Hakkılar, Metinler, Özhan Canaydınlar gibi olmaktan geçer.
Hedefimiz Türk futbolunu ilerletmek ve dünya sıralamasında ilk 10 sırada yer almasını sağlamak olacaktır. Omuz omuza vererek çalışmamız gerektiğine inanıyorum. Yeni federasyonla çalışmalarımıza devam edeceğiz.
Mutlak suretle kurumsal çalışma düzenine sahip olacağız. Kurullarımızın bağımsız çalışmalarına önem vereceğiz. MHK, Disiplin ve Tahkim kurulları Beylerbeyi tesislerinde çalışmalarına devam edecektir.
Layık olan arkadaşlarımızı göreve getirmeye çalışacağız. Sponsorluk gelirlerimizi artırmak için çalışmalar yapacak, yeni komitelerle etkin bir çalışma ortamı yaratacağız."
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