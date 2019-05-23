Kayıt
14:46 23 Mayıs 2019
Canlı Yayın
    Arama
    Hidayet Türkoğlu - Turgay Demirel

    Turgay Demirel'den Hidayet Türkoğlu'na tepki

    © AA / Bülent Doruk
    Spor
    URL'yi kısaltın
    0 0 0

    FIBA Avrupa Başkanı ve TBF Onursal Başkanı Turgay Demirel, FIBA Avrupa Başkanlık Seçimleri öncesi kendisinin 8 federasyon tarafından yeniden aday gösterildiğini ifade ederek, Türkiye Basketbol Federasyonu'nun kendisini desteklememesine tepki gösterdi.

    FIBA Avrupa Başkanı, FIBA Dünya Başkan Yardımcısı ve İcra Kurulu Üyesi ve TBF Onursal Başkanı Turgay Demirel, 24-25 Mayıs 2019 tarihleri arasında Almanya’nın Münih kentinde yapılacak FIBA Avrupa Kongresi ve Başkanlık seçimi öncesi yaşanan gelişmeler ve kendisine yöneltilen sorular ile ilgili açıklamalarda bulundu.

    Demirel, “1992 yılında başladığım TBF Başkanlığı görevine 6 kez seçilerek 23 yıl süreyle ülkeme ve Türk sporuna hizmet ettim. Bu süreç içerisinde 1994 yılından itibaren FIBA Avrupa ve Dünya yönetimlerinde seçildiğim çeşitli görevlerden sonra, 2014 yılından itibaren FIBA Avrupa Başkanı, FIBA Dünya Başkan Yardımcısı ve İcra Kurulu Üyesi olarak dünyanın en önemli spor dallarından birinde ülkemi başarıyla temsil ettim. Bu hafta Münih'te yapılacak seçimli FIBA Avrupa Genel Kurulu öncesi tam 8 Basketbol Federasyonu tarafından yeniden FIBA Avrupa Başkanlığına aday olarak gösterildim. Herhangi bir uluslararası spor kuruluşunun bu tür seçimlerinde ilk kez karşılaşılan bazı gerçekleri ve ülkem adına olumsuz algı oluşturan olayları Genel Kurul öncesi kamuoyu ile paylaşmak, şahsıma pek çok kişi ve medya kurumlarından yöneltilen sorulara bir açıklama yapmak artık kaçınılmaz olmuştur” diye konuştu.

    Hidayet Türkoğlu
    © AA /
    Hidayet Türkoğlu: Kanter bir terörist örgüt destekçisi
    'İLK KEZ BİR ADAY KENDİ ÜLKESİNİN FEDERASYONU TARAFINDAN ADAY GÖSTERİLMEDİ'

    Demirel, birden fazla federasyon tarafından aday gösterilmesinin bir ilk olduğunu vurgulayarak, “Yine ilk kez bir Başkan adayı, kendi ülkesinin federasyonu tarafından aday gösterilmemiştir. Diğer iki aday, Belçikalı C. Coomans Belçika Federasyonu tarafından; Sırp aday D. Tomaseviç ise Sırbistan Basketbol Federasyonu tarafından aday gösterilmiştir. Bu adaylık konusunun daha ilginç olan tarafı ise, Sırp aday D. Tomaseviç'in aday olmaya TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu ve yakın ekibi tarafından ikna edilmesi; maddi manevi her türlü olanakların sağlanacağı sözü verilerek ve toplantılar düzenlenerek kendisine TBF olarak tam destek verildiğinin diğer tüm federasyonlara da açıklanmasıdır. Bu durum ve seçim sürecinde yaşanan bu gelişmeler Avrupa Basketbol Federasyonlarının büyük bir kısmını çok şaşırtan, açıklayamadıkları ve anlayamadıkları bir ortam oluşturmuştur. Şöyle ki, bir yanda 23 yılını Türk basketboluna vermiş, onu almış olduğu konumdan çok daha yükseklere ‘Dünya ikinciliğine’ kadar taşımış ve dünyanın en güçlü Federasyonlarından biri yapmış, bir dönem daha seçilme hakkı bulunan ‘Türk Başkan’ ile diğer yanda Sırbistan Basketbol Federasyonu Genel Sekreteri D. Tomaseviç'i ‘Turgay Demirel'e’ karşı aday olmaya ikna eden, her türlü desteği vereceklerini açıklayan Hidayet Türkoğlu ve Başkanı olduğu Türkiye Basketbol Federasyonu” ifadelerini kullandı.

    'TOMASEVİÇ’İ ADAYLIĞA TEŞVİK ETMELERİ GELİNEN NOKTAYI GÖSTERMEKTEDİR'

    Hidayet Türkoğlu ile ilgili açıklamalarını sürdüren Demirel, “Seçilmesi ile birlikte şahsımı karalamak ve itibarsızlaştırmak amacıyla pek çok asılsız yalan haberler üreten bu kişiden ve ekibinden zaten herhangi bir destek görmeyeceğimi biliyor ve beklemiyordum. Ancak böyle bir milli meselede, başka bir ülkeden aday çıkarmak için bu kadar gayret sarf etmeleri, her türlü desteği vereceklerini söyleyerek ikna etmeleri ve üstelik bu kişinin Sırbistan Basketbol Federasyonu genel sekreteri olması, geldikleri noktayı açıkça göstermektedir. Seçime çok az bir zaman kala tüm gayretlerine ve sağladıkları imkanlara rağmen netice alamayacaklarını düşünen Hidayet Türkoğlu ve ekibi, en son hamle olarak kendi e-posta adresinden 49 Federasyona bir mektup gönderme cüretini de göstermiş; bu yazıda ‘Turgay Demirel'in’ adaylığına kesinlikle karşı olduklarını; diğer iki aday ile iyi ilişkiler içinde olduklarını ve desteklediklerini söyleyerek iki adayın bana karşı birleşmesini teşvik etmeye çalışmıştır. Bu son davranışla birlikte tüm bu eylemlerini ifade etmek için kullanılacak kelimenin ne olduğu herkesin anlayabileceği kadar açıktır” şeklinde konuştu.

    2017 Avrupa Basketbol Şampiyonası
    © AA / Ahmet Dumanlı
    Türkoğlu isim verdi: 'Davet almadım’ açıklamalarına inanamadık, duyarsızlığı üzdü
    BAKANLIĞA BİLDİRİLDİ

    Demirel, konuyu Gençlik ve Spor Bakanlığı'na da ilettiğini belirterek, “Bakanlığa da aktardığım, TBF ve Başkanı'nın kabulü ve izahı olmayan bu davranışlarına ve çabalarına rağmen, bu Genel Kurul'da öncelikleri Avrupa Basketbolunun doğru yönetilmesi ve basketbolun geliştirilmesi olan Federasyonların desteği ile seçilmek için, ülkem adına tek başıma, muhtaç olduğu kuvveti nereden alacağını bilen bir Türk vatandaşı olarak çalışmalarımı sürdürüyorum. Ortaya çıkacak her sonucun kendim ve milletim adına hayırlı olacağını peşinen kabul ediyorum” açıklamasını yaptı.

    'TBF BAŞKANI’NIN BU DAVRANIŞLARI DAHA NE KADAR GÖRMEZDEN GELİNECEKTİ'

    Demirel, sözlerini şu şekilde tamamladı:

    “Türk sporunu uluslararası arenada bu kadar üst düzeyde temsil etmekte olan çok az sayıdaki kişilerden biri olarak, bu durumu kamuoyu ile paylaşmak, konu hakkında bilgilendirmek ve şu soruyu sormak istiyorum: Ülkemizin, özellikle son zamanlarda milli değerlerine sahip çıkmaya ve yeni değerler oluşturmaya çalıştığı bir ortamda, sahip olduğu milli değerleri yok etmeye yönelik davranışları alenice yapan TBF Başkanı ve ekibinin bu tür davranışları daha ne kadar süreyle görmezden gelinecektir.”

    Etiketler:
    Hidayet Türkoğlu, Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF), Uluslararası Basketbol Federasyonu (FIBA), Turgay Demirel
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler

    Multimedya

    1938 yılına ait bu meyve konservesinin reklamında 'Yazın gibi taze' diye yazılıyor.
    20’li-30’lu yılların dikkat çekici Sovyet reklamları
    karikatür
    Huawei: Kendi işletim sistemimizi hazırlıyoruz
    İnfografik
    2018'de dünya askeri harcamaları
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet