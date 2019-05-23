PSG'nin Katarlı patronu rüşvetle suçlanıyor: Ülkesi şampiyonayı alsın diye kesenin ağzını açmış

El Khelaifi, ülkesinin 2017 Dünya Atletizm Şampiyonası'nın ev sahipliği yapabilmesi için Uluslararası Atletizm Federasyonları Birliği’nin (IAAF) eski başkanı Lamine Diack’a 3.5 milyon dolar rüşvet vermekle suçlanıyor.

KARDEŞ ŞİRKETİNDEN OĞLUNUN ŞİRKETİNE

AFP haber ajansının ve Fransız basının aktardığına göre, 2011 yılında Katar’ın İngiltere'nin başkenti Londra'yla yarıştığı adaylık sürecinde Nasser El Khelaifi, erkek kardeşi Khalid ile birlikte yönettiği 'Oryx Qatar Sports Investment' şirketi aracılığıyla ödemeleri yaptı.

© AP Photo / Eugene Hoshiko Olimpiyatlara rüşvet karıştırmakla suçlanıyordu: Japonya'da komite başkanı istifa etti

Ödemeler, Diack’ın oğlunun yönettiği bir şirkete gerçekleştirildi.

El Khelaifi, Katar merkezli beIN Media Group CEO'luğunu yürütüyor. Eski bir tenis oyuncusu olan iş adamı, aynı zamanda Katar Tenis Federasyonu ve Asya Tenis Federasyonu'nun başkan yardımcılığını yapıyor.

BİR YÖNETİCİ DE 2019 İLE İLGİLİ SORUŞTURULUYOR

Öte yandan bir başka soruşturma haberi de Katar'ın başkenti Doha'da gerçekleştirilecek 2019 Dünya Atletizm Şampiyonası çerçevesinde geldi.

Yine Paris Saint-Germain kulübünün yönetim kurulunda olan ve beIN Media’da da yöneticilik yapan Yousef El Obaidly, şampiyonanın Katar’a verilmesinde etkisi olup olmadığı gerekçesiyle soruşturuluyor.