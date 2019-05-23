PSG'nin Katarlı patronu rüşvetle suçlanıyor: Ülkesi şampiyonayı alsın diye kesenin ağzını açmış

KARDEŞ ŞİRKETİNDEN OĞLUNUN ŞİRKETİNE
AFP haber ajansının ve Fransız basının aktardığına göre, 2011 yılında Katar’ın İngiltere'nin başkenti Londra'yla yarıştığı adaylık sürecinde Nasser El Khelaifi, erkek kardeşi Khalid ile birlikte yönettiği 'Oryx Qatar Sports Investment' şirketi aracılığıyla ödemeleri yaptı.
El Khelaifi, Katar merkezli beIN Media Group CEO'luğunu yürütüyor. Eski bir tenis oyuncusu olan iş adamı, aynı zamanda Katar Tenis Federasyonu ve Asya Tenis Federasyonu'nun başkan yardımcılığını yapıyor.
BİR YÖNETİCİ DE 2019 İLE İLGİLİ SORUŞTURULUYOR
Öte yandan bir başka soruşturma haberi de Katar'ın başkenti Doha'da gerçekleştirilecek 2019 Dünya Atletizm Şampiyonası çerçevesinde geldi.
Yine Paris Saint-Germain kulübünün yönetim kurulunda olan ve beIN Media’da da yöneticilik yapan Yousef El Obaidly, şampiyonanın Katar’a verilmesinde etkisi olup olmadığı gerekçesiyle soruşturuluyor.
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