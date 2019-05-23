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    PSG'nin Katarlı patronu rüşvetle suçlanıyor: Ülkesi şampiyonayı alsın diye kesenin ağzını açmış

    © AFP 2019 / FRANCK FIFE
    Spor
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    Paris Saint-Germain (PSG) futbol kulübünün Katarlı başkanı Nasser El Khelaifi hakkında yolsuzluk soruşturması başlatıldı.

    Katar 2022 Dünya Kupası- Al Thumama Stadyumu
    © REUTERS /
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    El Khelaifi, ülkesinin 2017 Dünya Atletizm Şampiyonası'nın ev sahipliği yapabilmesi için Uluslararası Atletizm Federasyonları Birliği’nin (IAAF) eski başkanı Lamine Diack’a 3.5 milyon dolar rüşvet vermekle suçlanıyor.

    KARDEŞ ŞİRKETİNDEN OĞLUNUN ŞİRKETİNE

    AFP haber ajansının ve Fransız basının aktardığına göre, 2011 yılında Katar’ın İngiltere'nin başkenti Londra'yla yarıştığı adaylık sürecinde Nasser El Khelaifi, erkek kardeşi Khalid ile birlikte yönettiği 'Oryx Qatar Sports Investment' şirketi aracılığıyla ödemeleri yaptı.

    Japonya Olimpiyat Komitesi (JOC) Başkanı Tsunekazu Takeda
    © AP Photo / Eugene Hoshiko
    Olimpiyatlara rüşvet karıştırmakla suçlanıyordu: Japonya'da komite başkanı istifa etti
    Ödemeler, Diack’ın oğlunun yönettiği bir şirkete gerçekleştirildi.

    El Khelaifi, Katar merkezli beIN Media Group CEO'luğunu yürütüyor. Eski bir tenis oyuncusu olan iş adamı, aynı zamanda Katar Tenis Federasyonu ve Asya Tenis Federasyonu'nun başkan yardımcılığını yapıyor.

    BİR YÖNETİCİ DE 2019 İLE İLGİLİ SORUŞTURULUYOR

    Öte yandan bir başka soruşturma haberi de Katar'ın başkenti Doha'da gerçekleştirilecek 2019 Dünya Atletizm Şampiyonası çerçevesinde geldi.

    Yine Paris Saint-Germain kulübünün yönetim kurulunda olan ve beIN Media’da da yöneticilik yapan Yousef El Obaidly, şampiyonanın Katar’a verilmesinde etkisi olup olmadığı gerekçesiyle soruşturuluyor.

    Etiketler:
    Dünya Atletizm Şampiyonası, Paris Saint-Germain (PSG), Nasser El Khelaifi, Lamine Diack, yolsuzluk, Rüşvet, Uluslararası Atletizm Federasyonları Birliği (IAAF), Londra, Doha, Katar
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