Ajax'tan 15 yaşındaki Türk asıllı futbolcuya profesyonel sözleşme

Hollanda Eredivise'de şampiyon olan Ajax, 15 yaşındaki Türk asıllı Hollandalı futbolcu Naci Ünüvar ile 3 yıllık profesyonel sözleşme imzaladı.

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Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, genç orta saha oyuncusu ile 30 Haziran 2022'ye kadar sözleşme imzalandığı duyuruldu.

Naci Ünüvar, 17 Yaş Altı Avrupa Futbol Şampiyonası'nda Hollanda'nın finalde İtalya'yı 4-2 yenerek şampiyon olduğu maçta bir gol atmıştı.

Ajax, Twitter hesabından Ünüvar ile sözleşme imzalandığına ilişkin bilgi paylaşırken, "Gelecek için" ifadesini kullandı.