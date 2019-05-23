Ajax'tan 15 yaşındaki Türk asıllı futbolcuya profesyonel sözleşme

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, genç orta saha oyuncusu ile 30 Haziran 2022'ye kadar sözleşme imzalandığı duyuruldu.
© AA / Yasin Aras
Naci Ünüvar, 17 Yaş Altı Avrupa Futbol Şampiyonası'nda Hollanda'nın finalde İtalya'yı 4-2 yenerek şampiyon olduğu maçta bir gol atmıştı.
Ajax, Twitter hesabından Ünüvar ile sözleşme imzalandığına ilişkin bilgi paylaşırken, "Gelecek için" ifadesini kullandı.
#ForTheFuture 🔋 pic.twitter.com/J6e8iF0q2p— AFC Ajax (@AFCAjax) 23 Mayıs 2019
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)