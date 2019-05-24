FIFA 20 Yaş Altı Dünya Kupası ilk gün tamamlandı

FIFA 20 Yaş Altı Dünya Kupası'nın ilk gününde iki grupta dört karşılaşma oynandı. Japonya ile Ekvador arasındaki maç haricinde berabere biten karşılaşma olmadı.

Bu yıl 22’ncisi düzenlenen ve Polonya’nın ev sahipliğinde düzenlenen FIFA 20 Yaş Altı Dünya Kupası’nın ilk gününde, A ve B gruplarında dört maç yapıldı.

15 Haziran’da sona erecek organizasyonda 24 takım, 6 grupta mücadele edecek. Gruplarını ilk iki sırada tamamlayanlar ile en iyi 4 grup üçüncüsü, adlarını üst tura yazdıracak.

Kupanın ilk gününde alınan sonuçlar şöyle:

A Grubu:

Tahiti-Senegal: 0-3

Polonya-Kolombiya: 0-2

B Grubu:

Meksika-İtalya: 1-2

Japonya-Ekvador: 1-1