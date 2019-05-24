Lance Armstrong: Yasal değildi, ama hiçbir şeyi değiştirmezdim

'Lance Armstrong: Gelecek Etap' isimli röportajda 47 yaşındaki ABD'li eski bisikletçinin kariyerinde aldığı kararları pişkinlikle savunmaya devam ettiği anlaşılıyor.
Doping sayesinde Fransa Bisiklet Turu'nu 7 kez kazanma rekorunu ele geçiren ama dopingli olduğu ortaya çıkınca bütün unvanları geri alınan Armstrong'un kariyeri için "Hiçbir şeyi değiştirmezdim" dediği alıntılar yayımlandı:
"Kazanmak için yapmamız gereken şeyi yaptık. Yasal değildi, ama hiçbir şeyi değiştirmezdim, çuvalla para kaybedeceğimi ve kahramandan hiçe dönüşeceğimi bilsem bile."
20 yıl önce kanseri yenmesinin ardından ilk Fransa Bisiklet Turu zaferini kazanmış olan Armstrong, 2012'de ABD dopingle Mücadele Kurumu'nun yaptırımlarının Uluslararası Bisiklet Birliği tarafından onaylanmasının ardından ömür boyu spordan men edilmişti. Kendisi ise ancak Ocak 2013'te Oprah Winfrey'in şovuna çıkarak doping yaptığını kabul etmişti.
Dopingi ortaya çıkaranları tehdit eden, son ana dek kurumlarla pazarlık yapmaya çalışan ve artık mızrağın çuvala sığmadığı noktada itirafta bulunmak zorunda kalan Armstrong, bütün sponsorlarının çekilmesi ve hakkında davalar açılması sonucu yüz milyonlarca dolar kaybetmişti.
Eski bisikletçi NBCSN'e verdiği röportajda ise şu manzarayı çizdi:
"Hiçbir şeyi değiştirmezdim. Hareketlerimi değiştirmezdim. Yani değiştirirdim ama o daha uzun bir cevabın konusu. Temelde aldığım dersleri değiştirmezdim. O şekilde davranmasaydım tüm o dersleri çıkaramazdım. O şekilde davranmasaydım soruşturulup cezalandırılmayacaktım."
"Sadece doping yapsaydım ve hiçbir şey söylemeseydim, bunların hiçbiri olmazdı. Hiçbiri. Peşime düşsünler diye rica ettim, yalvardım. Kolay bir hedef oldum."
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