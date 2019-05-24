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17:28 24 Mayıs 2019
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    Lance Armstrong

    Lance Armstrong: Yasal değildi, ama hiçbir şeyi değiştirmezdim

    © AFP 2019 / Lionel BONAVENTURE
    Spor
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    NBCSN'in yayımlamaya hazırlandığı 'Lance Armstrong: Gelecek Etap' isimli röportajda, 47 yaşındaki ABD'li eski bisikletçinin, dopingli kariyerini savunmaya ve gerçekleri çarpıtmaya devam ettiği öğrenildi.

    ABD'li bisikletçi Lance Armstrong
    © AP Photo/ Pascal Rondeau
    ABD, dopingli sporcu sayısına göre ilk sırada
    Profesyonel olarak pedal çevirdiği 1992-2011 döneminde bisiklet efsanesi haline gelen ve doping yaptığına dair kanıtlar örtbas edilen Lance Armstrong, nihayetinde spor tarihinin en büyük sahtekarlarından biri olduğunun ortaya çıkmasına karşın gündemden düşmüyor. Bu kez NBC Sports Group'a bağlı NBCSN, gelecek çarşamba 'doping kralıyla' 30 dakikalık bir mülakat yayımlayacağını duyurdu. 

    'Lance Armstrong: Gelecek Etap' isimli röportajda 47 yaşındaki ABD'li eski bisikletçinin kariyerinde aldığı kararları pişkinlikle savunmaya devam ettiği anlaşılıyor.

    Doping sayesinde Fransa Bisiklet Turu'nu 7 kez kazanma rekorunu ele geçiren ama dopingli olduğu ortaya çıkınca bütün unvanları geri alınan Armstrong'un kariyeri için "Hiçbir şeyi değiştirmezdim" dediği alıntılar yayımlandı:

    ABD'li bisikletçi Lance Armstrong
    © REUTERS / Lucas Jackson
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    "Kazanmak için yapmamız gereken şeyi yaptık. Yasal değildi, ama hiçbir şeyi değiştirmezdim, çuvalla para kaybedeceğimi ve kahramandan hiçe dönüşeceğimi bilsem bile."

    20 yıl önce kanseri yenmesinin ardından ilk Fransa Bisiklet Turu zaferini kazanmış olan Armstrong, 2012'de ABD dopingle Mücadele Kurumu'nun yaptırımlarının Uluslararası Bisiklet Birliği tarafından onaylanmasının ardından ömür boyu spordan men edilmişti. Kendisi ise ancak Ocak 2013'te Oprah Winfrey'in şovuna çıkarak doping yaptığını kabul etmişti. 

    Dopingi ortaya çıkaranları tehdit eden, son ana dek kurumlarla pazarlık yapmaya çalışan ve artık mızrağın çuvala sığmadığı noktada itirafta bulunmak zorunda kalan Armstrong, bütün sponsorlarının çekilmesi ve hakkında davalar açılması sonucu yüz milyonlarca dolar kaybetmişti.

    Bisikletçi Lance Armstrong, sevgilisi Anna Hansen ve kızları Olivia
    © AP Photo / David Zalubowski
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    Eski bisikletçi NBCSN'e verdiği röportajda ise şu manzarayı çizdi:

    "Hiçbir şeyi değiştirmezdim. Hareketlerimi değiştirmezdim. Yani değiştirirdim ama o daha uzun bir cevabın konusu. Temelde aldığım dersleri değiştirmezdim. O şekilde davranmasaydım tüm o dersleri çıkaramazdım. O şekilde davranmasaydım soruşturulup cezalandırılmayacaktım."

    "Sadece doping yapsaydım ve hiçbir şey söylemeseydim, bunların hiçbiri olmazdı. Hiçbiri. Peşime düşsünler diye rica ettim, yalvardım. Kolay bir hedef oldum."

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