Abdullah Avcı'dan 'gidecek mi kalacak mı' sorusuna cevap

© REUTERS / Murad Sezer Başakşehir Teknik Direktörü Avcı: Bu kulüpte 12 yıldır roman yazdık

Abdullah Avcı, karşılaşma sonrasında düzenlenen basın toplantısında, "Gelecek sezon da Medipol Başakşehir ile yola devam edecek misiniz, yoksa iddia edildiği gibi Beşiktaş'ın başına mı geçeceksiniz?" sorusuna şöyle cevap verdi:"Adımın yurt içi, yurt dışında önemli kulüplerle anılıyor olması beni ve ekibimi mutlu ediyor. Bu bizim ne kadar doğru işler yaptığımızı, çok net ortaya koyuyor. Ancak profesyonellik anlayışıma göre mevcut sezon bugün bitiyor. Mevcut sezon bitmeden benim ağzımdan böyle bir şey duyamazsınız. Profesyonellik anlayışıma sığmayan bir durumdur. Bugün itibarıyla bitti, öncelikle kulübümle... Kulübün yapısı, 13 senedir adım adım buraya kadar gelen bir süreç var. Kulübüm ve özellikle hafta içi itibarıyla eğer böyle bir şey duyacaksanız benim ağzımdan duyacaksınız zaten. Süreci profesyonellik anlayışıma göre bugünden sonra bir açıklama yapacaksam bunu benim ağzımdan yakın zamanda duyarsınız".

Avcı, bir basın mensubunun "Göksel Gümüşdağ yaptığı açıklamada, 'Hocamızla 5 yıllık sözleşmemiz var. Bir kupa hedefimiz var, biz devam edeceğiz.' sözlerini kullandı. Bu açıklamayı nasıl okumalıyız?" sorusunu ise "Biz aileyiz, gecede kahvaltıda da beraberiz. Başkan genelde hep böyle bu açıklamayı yaptı. Ama sonuçta kulübün menfaatleri, benim düşüncelerim, yaşadığım sonuçlar, duygular nedir onun değerlendirmesini yaparız. Ya kulüple ilgili hedeflere devam ederiz ya da başka bir şey varsa ona göre devam ederiz" şeklinde cevapladı.