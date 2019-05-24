Beşiktaş'ta Güneş dönemi 3 puanla sona erdi

Vodafone Park'taki karşılaşmada ilk yarıda Güven Yalçın ile etkili olan siyah-beyazlı ekip, devreyi 3-1 önde geçti. İkinci yarıda daha kontrollü oynayan Beşiktaş, karşılaşmayı 3-2 kazandı.

Siyah-beyazlılar, 34. hafta sonunda 19 galibiyet, 8 beraberlik ve 7 yenilgiyle 65 puana ulaşarak sezonu üçüncü sırada tamamladı.

Gelecek sezon UEFA Avrupa Ligi mücadelesine katılacak Beşiktaş, elde ettiği üçüncülükle organizasyonda gruplarda yer alacak.

ŞENOL GÜNEŞ, GALİBİYETLE VEDA ETTİ

Beşiktaş'ın başında son kez sahaya çıkan Şenol Güneş, siyah-beyazlı takım teknik direktörlüğünü galibiyetle tamamladı.

2015-2016 sezonunda takımın başına geçen ve 2 şampiyonluk yaşayan Güneş yönetiminde Beşiktaş, 199 resmi karşılaşmada 117 galibiyet, 46 beraberlik ve 36 yenilgi aldı.

Söz konusu 199 karşılaşmada 404 gol atan Beşiktaş, kalesinde ise 283 gol gördü.

TARAFTARLAR, GÜNEŞ'İ ALKIŞLARLA UĞURLADI

Siyah-beyazlı taraftarlar, maçın son dakikalarında Şenol Güneş lehine tezahüratta bulundu.

Taraftarlar, maçın bitmesinin ardından tezahüratlarını tekrarladı ve Güneş'i alkışlarla uğurladı.

Siyah-beyazlılar, soyunma odasına giden takımlarını ısrarla tribüne çağırdı. Taraftarların ısrarlı bekleyişi sonrası oyuncular sahaya dönerek tribünleri selamladı. Taraftarlar, alkışlarla oyunculara moral verdi.

Oyuncuların ardından Şenol Güneş de sahaya döndü ve taraftarları selamladı. Futbolcular, teknik direktör Güneş'i havaya attı.

Güneş, oyuncularla her tribünün önüne giderek taraftarlara sezonun son üçlüsünü de çektirdi.