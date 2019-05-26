Fenerbahçe tribününden Mehmet Topal'a protesto: Ersun Yanal tepki gösterdi

Fenerbahçe’nin evinde Antalyaspor’u ağırladığı müsabakada sarı-lacivertli taraftarlar Mehmet Topal’a tepki gösterdi. Topal ise, kendisine gösterilen tepki üzerine maçtan sonra doğrudan soyunma odasına gitti.

Spor Toto Süper Lig’in son haftasında Fenerbahçe’nin evinde Antalyaspor’u ağırladığı müsabakada sarı-lacivertli taraftarlar Mehmet Topal’a tepki gösterdi. Müsabaka içerisinde bir kısım taraftar Topal’ı ıslıklarken bir kısım ise tezahüratlarla destek verdi.

Islıklanma esnasında Mehmet Topal tribünleri alkışlarken teknik direktör Ersun Yanal ise taraftarın sakinleşmesi için tribünlere tepki gösterdi.

SOYUNMA ODASINA GİTTİ

Son düdüğün ardından Fenerbahçe'de teknik direktör Ersun Yanal, Mehmet Topal'ın taraftarlara giderek alkışlamasını istedi ancak tecrübeli oyuncu bunu kabul etmedi ve soyunma odasına gitti.