Fatih Terim sezonu değerlendirdi

Terim, kişisel Instagram hesabından paylaştığı videoda, Spor Toto Süper Lig'de elde ettikleri 22. şampiyonluk, sezon içinde yaşadıkları sıkıntılar ve gelecek planlarıyla ilgili değerlendirmede bulundu.

Bu gönderiyi Instagram'da gör Neler Yaşadık? Fatih TERİM (@fatihterim)'in paylaştığı bir gönderi ( 27 May, 2019, 9:31öö PDT )

Başarı için birçok etkenin bir araya gelmesi gerektiğini aktaran Terim, şu ifadeleri kullandı:

"Dünyanın en iyi taktiğini belirleyin, çok iyi bir fizik kaliteniz olsun, istatistikleriniz muazzam tablolar çizsin, bir de buna ilaveten takımın motivasyonunu yüksek tutun... Bunlar bile mutlaka başarı gelecek demek değil. Galatasaray'da büyük camia, büyük marka ve büyük takım olmanın avantajlarının yanı sıra büyük inanç ve büyük bir birleşme var. Geçenlerde bir yemekte, 'Zihinsel bütünleşme.' diye güzel bir tanımlama oldu. Bu iki kelime çok hoşuma gitti. Birçok şeyi anlatıyor. Sinerjiyi, duayı, enerjiyi, birliği ve beraberliği içine katıyor. Tüm yaşadıklarımızı anlatırken bile inanın o kadar uzun sürüyor ki bizi bu güçlü bütünleşme ve inanç hedefe ulaştırdı. Daha önce de biz bu bütünleşmeyle tarih yazdık. İnşallah daha niceleri olacak ama önce sözlü ve yazılı hayallerimizi hayata geçirme zamanı. Allah yardımcımız olsun".

'KULÜPLER BİRLİĞİ BİLDİRİSİ GALATASARAY'A KARŞIYDI'



Fatih Terim, sarı-kırmızılı kulübün Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulunu istifaya davet edip, bazı hakemlerin görevi bırakmasını talep etmesinin ardından, 17 kulübün imzasıyla yayımlandığı belirtilen Kulüpler Birliği Vakfı bildirisinin Galatasaray'a olduğunu savundu.

Sezon içinde yaşadıklarını anlatan tecrübeli teknik adam, şunları kaydetti:

"Türkiye Kupası finali öncesi basın toplantısında söylediğim bir söz var, 'Organize ama amatör kötülük.' diye. Eğer bizimle ilgili bu sezonun ve bu şampiyonluğun bir hikayesi yapılacaksa, başından sonuna kadar bu kötülüğün mimarlarıyla mücadeleyi mutlaka ortaya koymak lazım. Tüm sezon pek çok karşılaşmada hakkınız yeniyor, yetmiyor ceza üzerine ceza alıyorsunuz. Bu cezayı sadece ben değil, oyuncularım, başkan, yöneticilerimiz aldık. O da yetmiyor, 17 kulübün siz Şampiyonlar Ligi maçına gitmişken, ne demek istedikleri pek belli olmayan, söylenildiğine göre birbirlerinden habersiz bildirisiyle karşı karşıya kalıyorsunuz. Kimlerin yaptığı, kimlerin hazırladığı, kimlerin servis ettiği biliniyor. Bütün ülke de Galatasaraylılar da biliyor. Burada sonuca bakmalıyız. Galatasaray'a karşı olduğu kesin."

Sezon içinde kendisine verilen cezalara değinen Terim, "Karşınızda 10 maç ceza alan bir teknik adam var. Daha sonucu açıklanmamasına rağmen 11 oldu. 11 maç takımının başında olamamış ama 2 kupa kaldırmış bir takımın teknik direktörü var. Anlatırken basit geliyor ama Tüm Galatasaraylılardan ricam yapılanları unutmamaları ve unutturmamaları." diye konuştu.

© AA / Galatasaray şampiyonluğunu kutladı

'BİR KULÜP BAŞKANI ÇIKIYOR GÜNAHINIZI ALIYOR, ŞOV YAPMAYA KALKIYOR'



Fatih Terim, işlerine odaklanmayı istemelerine rağmen spor yorumcuları, kulüp başkanları, teknik direktörler ve sporcuların kendilerini hedef alan açıklamalar yaptığını dile getirdi.

Kendileriyle ilgili açıklamalarda bulunan bazı kulüplerin acı bir durum içinde olduğunu belirten Terim, sözlerini şöyle sürdürdü:

"(İşimizi yapalım, bunları bırakalım, odaklanalım.) diyorsunuz ama bu kez kulüp pasaportlu, ayarı kaçmış birkaç yorumcu çıkıp hadsizce ve mesnetsizce emeğinizi karalıyor. Bir kulüp başkanı çıkıyor günahınızı alıyor, camiasını tatmin etmek için şov yapmaya kalkıyor. Teknik adamı, oyuncusu çıkıp kendi hatasının faturasını bize kesmeye kalkıyor. Biz adı geçenlerin pek çoğu ile rakip bile değiliz. Aynı şeyleri hiç yaşamadık. Aynı yoldan yürümedik, aynı yollardan geçmedik. Benzer başarılarımız da yok. Üstüne üstlük rütbemiz de farklı. Hak yiyip 'gak' diyenlere, gecemizi gündüzümüze karıştırıp inancımızı daha çok artıranlara tekrar geçmiş olsun. Şu an içinde bulundukları durum zaten çok acı. O yüzden daha fazla konuşarak acıyı artırmak istemiyorum. Allah herkese önce vicdan rahatlığı, sonra da huzur versin."

'BİR YANDAN YARIŞIRKEN DİĞER YANDAN PLANLAMA YAPTIK'



Sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü, sportif açıdan yarışı sürdürürken hem kendilerine karşı kurulan ittifaklarla mücadele ettiklerini hem de geleceği planlamak için yoğun bir şekilde çalıştıklarını söyledi.

© DHA / Galatasaray kasasını doldurdu

Terim, birçok konuda geleceğe dönük çalışmalar yürüttüklerini aktararak, "Aralık ayında tüm camiamızdan bir ricada bulunmuştum. Önce ocak ayını sonra da sezon sonunu işaret etmiştim. Sadece transfer değil, tesis, altyapı, ekipman, kamp ve eğitimlere kadar geniş bir perspektiften bahsettim. Doğru planlama yapılabilmesi ve Galatasaray'ın sadece bugünü değil geleceğinin de inşa edilmesi için sezonun ikinci yarısında ciddi mesai verdik. Bir yandan yarışırken diğer yandan planlama yapmak için arkadaşlarımla ter döktük. Başarıyı ve kupaları kovalayıp, bu arada da bize karşı kurulmuş ittifakla mücadele edip, bir de bunları yaptık." ifadelerini kullandı.

"Yine 3 kulvarda en iyisi için yola çıkıyoruz." diye Fatih Terim, "Bizimle yola devam edecekler, edemeyecekler, aramıza yeni katılacaklarla ilgili teknik olarak planlama yaptık. İmkanlarımız ve UEFA'nın çizdiği sınırlar içinde ilgili arkadaşlar ve yöneticilerimiz uygulamaya geçecekler. Taraftarlarımızdan ricam var. Lütfen transfer haberlerine temkinli yaklaşın. Herkesin gönlünde bir aslan yatıyor. Hiç itirazım yok. Bilesiniz ki burada Galatasaray'ın bugünü, önümüzdeki sezonu ve ondan sonraki sezonları için hem teknik hem ekonomik hem de idari olarak en iyisini yapmaya çalışan bir grup var. Lütfen itibar etmeyin." şeklinde görüş belirtti.

© AA / Serhat Çağdaş Mustafa Cengiz: Galatasaray her şeyi sahada elde etmiştir

ŞAMPİYONLUĞU BABASINA ADADI



Fatih Terim, Spor Toto Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası şampiyonluklarını geçen aylarda vefat eden babası Talat Terim'e adadı.

Camianın kazandığı kupaları ve şampiyonlukları kutlayan Terim, "Kendi adıma bu şampiyonlukta bir payım varsa, bunu bu sene kaybettiğim babam Talat Terim'e adıyorum. Bu sene ne yaşandıysa unutmadan, unutturmadan ama doyasıya ve keyifle şampiyonluğu yeni sezonun başına kadar kutlayalım. Kupalarımız ve şampiyonluklarımız tüm Galatasaraylılara kutlu olsun." diyerek sözlerini tamamladı.