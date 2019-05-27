Kayıt
23:12 27 Mayıs 2019
Canlı Yayın
    Arama
    Fatih Terim

    Fatih Terim sezonu değerlendirdi

    © AA / Alibey Aydın
    Spor
    URL'yi kısaltın
    0 0 0

    Sezonu Spor Toto Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nda zaferle kapatan Galatasaray'ın teknik direktörü Fatih Terim, sarı-kırmızılı kulübün büyük camia, marka ve takım olması avantajının yanı sıra, yaşadıkları bütünleşmeyle başarıya ulaştıklarını söyledi.

    Terim, kişisel Instagram hesabından paylaştığı videoda, Spor Toto Süper Lig'de elde ettikleri 22. şampiyonluk, sezon içinde yaşadıkları sıkıntılar ve gelecek planlarıyla ilgili değerlendirmede bulundu.

    Bu gönderiyi Instagram'da gör

    Neler Yaşadık?

    Fatih TERİM (@fatihterim)'in paylaştığı bir gönderi ()

    Başarı için birçok etkenin bir araya gelmesi gerektiğini aktaran Terim, şu ifadeleri kullandı:

    "Dünyanın en iyi taktiğini belirleyin, çok iyi bir fizik kaliteniz olsun, istatistikleriniz muazzam tablolar çizsin, bir de buna ilaveten takımın motivasyonunu yüksek tutun... Bunlar bile mutlaka başarı gelecek demek değil. Galatasaray'da büyük camia, büyük marka ve büyük takım olmanın avantajlarının yanı sıra büyük inanç ve büyük bir birleşme var. Geçenlerde bir yemekte, 'Zihinsel bütünleşme.' diye güzel bir tanımlama oldu. Bu iki kelime çok hoşuma gitti. Birçok şeyi anlatıyor. Sinerjiyi, duayı, enerjiyi, birliği ve beraberliği içine katıyor. Tüm yaşadıklarımızı anlatırken bile inanın o kadar uzun sürüyor ki bizi bu güçlü bütünleşme ve inanç hedefe ulaştırdı. Daha önce de biz bu bütünleşmeyle tarih yazdık. İnşallah daha niceleri olacak ama önce sözlü ve yazılı hayallerimizi hayata geçirme zamanı. Allah yardımcımız olsun".

    © DHA /
    Şampiyonluğu kutlayan Galatasaray, Fatih Terim ile 5 yıllık yeni sözleşme imzaladı

    'KULÜPLER BİRLİĞİ BİLDİRİSİ GALATASARAY'A KARŞIYDI'

    Fatih Terim, sarı-kırmızılı kulübün Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulunu istifaya davet edip, bazı hakemlerin görevi bırakmasını talep etmesinin ardından, 17 kulübün imzasıyla yayımlandığı belirtilen Kulüpler Birliği Vakfı bildirisinin Galatasaray'a olduğunu savundu.

    Sezon içinde yaşadıklarını anlatan tecrübeli teknik adam, şunları kaydetti:

    "Türkiye Kupası finali öncesi basın toplantısında söylediğim bir söz var, 'Organize ama amatör kötülük.' diye. Eğer bizimle ilgili bu sezonun ve bu şampiyonluğun bir hikayesi yapılacaksa, başından sonuna kadar bu kötülüğün mimarlarıyla mücadeleyi mutlaka ortaya koymak lazım. Tüm sezon pek çok karşılaşmada hakkınız yeniyor, yetmiyor ceza üzerine ceza alıyorsunuz. Bu cezayı sadece ben değil, oyuncularım, başkan, yöneticilerimiz aldık. O da yetmiyor, 17 kulübün siz Şampiyonlar Ligi maçına gitmişken, ne demek istedikleri pek belli olmayan, söylenildiğine göre birbirlerinden habersiz bildirisiyle karşı karşıya kalıyorsunuz. Kimlerin yaptığı, kimlerin hazırladığı, kimlerin servis ettiği biliniyor. Bütün ülke de Galatasaraylılar da biliyor. Burada sonuca bakmalıyız. Galatasaray'a karşı olduğu kesin."

    Sezon içinde kendisine verilen cezalara değinen Terim, "Karşınızda 10 maç ceza alan bir teknik adam var. Daha sonucu açıklanmamasına rağmen 11 oldu. 11 maç takımının başında olamamış ama 2 kupa kaldırmış bir takımın teknik direktörü var. Anlatırken basit geliyor ama Tüm Galatasaraylılardan ricam yapılanları unutmamaları ve unutturmamaları." diye konuştu.

    Spor Toto Süper Lig'de 2018-2019 sezonunu şampiyon tamamlayan Galatasaray Futbol Takımı Türk Telekom Stadı'nda taraftarların katılımıyla düzenlenen törenle kupasını aldı. Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim ve oyuncular şampiyonluk kupasıyla poz verdi.
    © AA /
    Galatasaray şampiyonluğunu kutladı

    'BİR KULÜP BAŞKANI ÇIKIYOR GÜNAHINIZI ALIYOR, ŞOV YAPMAYA KALKIYOR'

    Fatih Terim, işlerine odaklanmayı istemelerine rağmen spor yorumcuları, kulüp başkanları, teknik direktörler ve sporcuların kendilerini hedef alan açıklamalar yaptığını dile getirdi.

    Kendileriyle ilgili açıklamalarda bulunan bazı kulüplerin acı bir durum içinde olduğunu belirten Terim, sözlerini şöyle sürdürdü:

    "(İşimizi yapalım, bunları bırakalım, odaklanalım.) diyorsunuz ama bu kez kulüp pasaportlu, ayarı kaçmış birkaç yorumcu çıkıp hadsizce ve mesnetsizce emeğinizi karalıyor. Bir kulüp başkanı çıkıyor günahınızı alıyor, camiasını tatmin etmek için  şov yapmaya kalkıyor. Teknik adamı, oyuncusu çıkıp kendi hatasının faturasını bize kesmeye kalkıyor. Biz adı geçenlerin pek çoğu ile rakip bile değiliz. Aynı şeyleri hiç yaşamadık. Aynı yoldan yürümedik, aynı yollardan geçmedik. Benzer başarılarımız da yok. Üstüne üstlük rütbemiz de farklı. Hak yiyip 'gak' diyenlere, gecemizi gündüzümüze karıştırıp inancımızı daha çok artıranlara tekrar geçmiş olsun. Şu an içinde bulundukları durum zaten çok acı. O yüzden daha fazla konuşarak acıyı artırmak istemiyorum. Allah herkese önce vicdan rahatlığı, sonra da huzur versin."

    'BİR YANDAN YARIŞIRKEN DİĞER YANDAN PLANLAMA YAPTIK'

    Sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü, sportif açıdan yarışı sürdürürken hem kendilerine karşı kurulan ittifaklarla mücadele ettiklerini hem de geleceği planlamak için yoğun bir şekilde çalıştıklarını söyledi.

    © DHA /
    Galatasaray kasasını doldurdu

    Terim, birçok konuda geleceğe dönük çalışmalar yürüttüklerini aktararak, "Aralık ayında tüm camiamızdan bir ricada bulunmuştum. Önce ocak ayını sonra da sezon sonunu işaret etmiştim. Sadece transfer değil, tesis, altyapı, ekipman, kamp ve eğitimlere kadar geniş bir perspektiften bahsettim. Doğru planlama yapılabilmesi ve Galatasaray'ın sadece bugünü değil geleceğinin de inşa edilmesi için sezonun ikinci yarısında ciddi mesai verdik. Bir yandan yarışırken diğer yandan planlama yapmak için arkadaşlarımla ter döktük. Başarıyı ve kupaları kovalayıp, bu arada da bize karşı kurulmuş ittifakla mücadele edip, bir de bunları yaptık." ifadelerini kullandı.

    "Yine 3 kulvarda en iyisi için yola çıkıyoruz." diye Fatih Terim, "Bizimle yola devam edecekler, edemeyecekler, aramıza yeni katılacaklarla ilgili teknik olarak planlama yaptık. İmkanlarımız ve UEFA'nın çizdiği sınırlar içinde ilgili arkadaşlar ve yöneticilerimiz uygulamaya geçecekler. Taraftarlarımızdan ricam var. Lütfen transfer haberlerine temkinli yaklaşın. Herkesin gönlünde bir aslan yatıyor. Hiç itirazım yok. Bilesiniz ki burada Galatasaray'ın bugünü, önümüzdeki sezonu ve ondan sonraki sezonları için hem teknik hem ekonomik hem de idari olarak en iyisini yapmaya çalışan bir grup var. Lütfen itibar etmeyin." şeklinde görüş belirtti.

    Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz
    © AA / Serhat Çağdaş
    Mustafa Cengiz: Galatasaray her şeyi sahada elde etmiştir

    ŞAMPİYONLUĞU BABASINA ADADI

    Fatih Terim, Spor Toto Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası şampiyonluklarını geçen aylarda vefat eden babası Talat Terim'e adadı.

    Camianın kazandığı kupaları ve şampiyonlukları kutlayan Terim, "Kendi adıma bu şampiyonlukta bir payım varsa, bunu bu sene kaybettiğim babam Talat Terim'e adıyorum. Bu sene ne yaşandıysa unutmadan, unutturmadan ama doyasıya ve keyifle şampiyonluğu yeni sezonun başına kadar kutlayalım. Kupalarımız ve şampiyonluklarımız tüm Galatasaraylılara kutlu olsun." diyerek sözlerini tamamladı.

    Etiketler:
    TFF, Galatasaray, Fatih Terim
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler

    Multimedya

    Nusret Gökçe'ye Cannes'dan ödül
    Karikatür
    İngiltere Başbakanı May, 7 Haziran'da görevi bırakıyor
    İnfografik
    2018'de dünya askeri harcamaları
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet