FB TV'den 'Doğum günümü bile kutlamıyorlar' diyen Aziz Yıldırım'a videolu yanıt

Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım dün, 'futbolda şike kumpası davasını' takip ettikten sonra gündeme dair açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe (FB) TV'ye sitem eden Yıldırım, "Ne Aziz Yıldırım'cı olun ne Ali Koç'cu olun. Bugün FB TV bir doğum günümü bile kutlamıyor. Orayı ben kurdum, acıları ben çektim. En büyük paydamız Fenerbahçe olmalı. Böyle olmazsa elimizden Fenerbahçelilik gider. Ben bir daha Fenerbahçe Kulübü'nde görev almayacağım" diyerek tepkisini dile getirdi.

Yıldırım'a yanıt ise FB TV'den geldi. Kanal, 2 Kasım 2018'a ait görüntüyü sosyal medya hesaplarından paylaştı.

Söz konusu görüntüde kanalın, Aziz Yıldırım'ın doğum gününü andığı görülüyor.

"2 Kasım 2018, FB TV Tarihte Bugün Programı" pic.twitter.com/zi3fnhg8Q8 — FBTV (@fbtv) May 27, 2019

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