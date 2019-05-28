PFDK'dan Terim'e 3 maç ceza

TFF'den yapılan açıklamada, PFDK'nın Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Galatasaray ile Medipol Başakşehir arasında oynanan ve sarı-kırmızılı takımın şampiyonluğunu ilan ettiği maçtaki disiplin ihlallerini görüştüğü belirtildi.

Kurulun, Galatasaray Teknik Direktörü Terim'e rakip takım antrenörüne saldırısından dolayı 3 resmi müsabakada soyunma odası ve yedek kulübesine giriş yasağı ile 7 bin 800 lira para cezasına hükmettiği belirtildi.

Cezasının 1 maçlık bölümünü Süper Lig'in 34. haftasındaki Demir Grup Sivasspor müsabakasında çeken Terim, kalan 2 maçlık cezayı TFF Süper Kupa ve yeni sezonun ilk hafta karşılaşmasında çekecek.

DAVALA VE AK'A 1 MAÇ MEN VE 13'ER BİN LİRA PARA CEZASI



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PFDK'nın, Galatasaray Yardımcı Antrenörü Ümit Davala ile Medipol Başakşehir Yardımcı Antrenörü Orhan Ak'a sportmenliğe aykırı hareketleri nedeniyle 1'er resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ile 13'er bin lira para cezası verdiği kaydedildi.

Disiplin kurulunun, Terim ve Davala'nın ihraç sonrası sahaya girerek tedbire uymamasıyla ilgili sevke ise ceza vermediği aktarıldı.

Galatasaray'a 110 bin lira, Medipol Başakşehir'e 40 bin lira para cezası kesen PFDK'nın, Spor Toto 1. Lig takımı Adana Demirspor'a ise toplamda 52 bin lira para cezası verdiği belirtildi.

Galatasaray ve Adana Demirspor'un bazı taraftarlarının elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bir sonraki müsabaka için bloke edildiği de kaydedildi.