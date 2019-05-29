Williams’la maça çıkan Rus tenisçi kasları ile ilgi odağı oldu

Fransa Açık tenis turnuvasında 23 kez Grand Slam şampiyonu olan Serena Williams’la karşılaştığı maçı kaybeden Rus tenisçi Vitaliya Diatçenko, yeteneğinin yanı sıra kaslarıyla dikkatleri üzerine topladı. Diatçenko, kol kasları nedeniyle süper kahramana benzetildi.

Williams’ın 73 sıra gerisindeki 28 yaşındaki Diatçenko, Fransa Açık’ta ilk maçı kazanamasa da dikkatleri üzerine çekti.

Bu gönderiyi Instagram'da gör 🐆 Vitalia Diatchenko (@vdiatchenko8)'in paylaştığı bir gönderi ( 28 Eki, 2018, 6:58öö PDT )

Diatçenko, ilk seti 6-2 galibiyetle tamamlayarak birçok kişinin 23 kez Grand Slam şampiyonu olan Williams’ın maça iyi hazırlanmadığı dedikodularına inanmalarına yol açtı.

© AFP 2019 / Çeyrek finale kalan Şarapova sportmenliğiyle takdir topladı

Ancak daha önceki maçlarda da kıyafetleriyle adından söz ettiren Williams, üzerinde zebra desenli bir kıyafetle kalan iki seti 6-1 ve 6-0 alarak maçı galibiyetle tamamladı.

Maç sonrasında ilgi odağı bu kez Williams’ın kıyafeti değil, Diatçenko’nun kol kasları oldu. Avustralya basınında Diatçenko ‘çizgi film süper kahramanına’ benzetildi. Diatçenko hakkında çıkan makalede onun spor yapmaya vakit harcaması takdir edildi.

Rus sporcunun benzetildiği bir başkası da yine kasları ile dikkat çeken Avustralyalı Amerika Açık şampiyonu Sam Stosur’du.

Serena Williams oppenet yesterday Vitalia Diatchecko may not have won her French Open 1st round match against US great, @serenawilliams but she won widespread attention in the media with her strong showing of her bulging biceps during the match #RG19 pic.twitter.com/3JiPHyhNun — Bibian (@RoundTalk) May 28, 2019

​Sosyal medyada bazı kullanıcılar da Diatçenko’nun, ünlü Rus tenisçi Mariya Şarapova’yı hatırlattığını belirtti.

Vitalia Diatchenko reminds me of when Maria Sharapova was coming up in the early noughties. The aggression and power coming off her racquet is immense.



Takes the opening set 6-2 over Serena Williams.#RG19 #FrenchOpen — John Botwe (@JB5acesports) May 27, 2019

​Diatçenko WTA sıralamasında şu anda 83. Sırada.

Williams Roland Garros’ta vücudunu kaplayan bir kıyafet giymiş ve bu nedenle turnuvada giyilen kıyafetlere sınırlama getirilmesine yol açmıştı. Williams daha sonra da Amerika Açık’ta tütü etek ile seyirci karşısında çıkmıştı.