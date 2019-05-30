Süper Lig hakemleri bu sezon ne kadar kazandı?

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 2018-19 sezonu için Süper Lig hakemlerine rekor düzeyde bir ödeme yaptı. 23 kişilik liste için federasyonun kasasından 8 milyon 982 bin 900 lira para çıktı.

Türkiye Futbol Federasyonu, 2018-19 sezonunda Süper I Lig kadrosunda yer alan hakemler için rekor düzeyde bir ödeme yaptı. Profesyonel sözleşmelerden doğan maaş, Süper Lig'de yönettikleri maçlar, 1.Lig görevlendirmeleri, video Asistan Hakemliği, 4.hakemlik, Türkiye Kupası ve alt liglerde play-off finalleri dahil, 23 kişilik liste için federasyonun kasasından 8 milyon 982 bin 900 lira para çıktı.

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Söz konusu tabloya yardımcı hakem tazminatları dahil edilmedi.

Milliyet gazetesinden Cemal Ersen'in haberine göre, geçmiş yıllara oranla artışın en önemli gerekçesi, ilk kez bu yıl uygulanan ve tartışılan Video Asistan hakemliği oldu.

VAR'DAN 132 BİN LİRA

Dünyanın en iyi üç hakemi arasında gösterilen Cüneyt Çakır, Türkiye'de en çok para kazanan isim oldu. Kadrodaki diğer hakemlerden farklı olarak özel bir profesyonel sözleşmesi bulunan Çakır'ın aylık maaşı 32 bin 500 lira, 10 aylık geliri ise 325 bin lira şeklinde kayıtlara geçti. Süper Lig'de 25 maç yöneten FIFA kokartlı hakemimiz 250 bin lira gelir sağladı. Çakır, VAR'dan 132 bin, kupa maçından ise 10 bin lira olmak üzere, toplamda 717 bin liralık bir rakamın sahibi oldu.

KALKAVAN İKİNCİ

Cüneyt Çakır'ın ardından sıralamada ikinciliğe Mete Kalkavan oturdu. İstanbul bölgesi hakemi toplamda 514 bin 600 lira kazanırken, Halis Özkahya ve Bülent Yıldırım 478'er bin, Alper Ulusoy 459, Hüseyin Göçek 453, Ali Palabıyık 448, Fırat Aydınus ile Suat Arslanboğa 439'ar, Yaşar Kemal Uğurlu 430, Halil Umut Meler 404 bin liralık gelirleriyle listede yer aldılar.

Süper Lig kadrosunda en az kazanan hakem 202 bin ile genç isim Zorbay Küçük oldu.

Tugay Kaan Numanoğlu 246 bin, Özgür Yankaya 250, Bahattin Şimşek 263 bin 900, Ali Şansalan, Abdülkadir Bitigen 297 bin, Mustafa Öğretmenoğlu 314, Ümit Öztürk (uzun süredir maç alamıyor) 343 bin 900, Serkan Tokat 364, Arda Kardeşler 379, Serkan Çınar 385 bin 200, Koray Gençerler 386 bin lira ile listenin yukarılarına doğru yükselen hakemler oldu.

VAR KAZANDIRIYOR

Bu sezon uygulamaya giren Video Asistan Hakemliği (VAR), bazı isimlerin en önemli gelir kapısı oldu. Çakır'dan sonra Bülent Yıldırım 118 bin, Koray Gençerler 116 bin, Serkan Tokat 106 bin, Hüseyin Göçek, Halis Ozkahya 96 bin 800'er, Serkan Çınar 96 bin lira ile VAR'dan üst düzey gelir elde eden hakemler sıralamasını oluşturdu.

Federasyon, VAR ve AVAR için sadece Süper Lig'de bu sezon için (kupa ve play-off finalleri hariç) 1 milyon 731 bin 400 lira ödeme yaptı.

KIDEME GÖRE PARA

TFF ve Merkez Hakem Kurulu tarafından belirlenen kriterlere göre Süper Lig'de FIFA kokartı taşıyan altı ve eski kokartlı üç hakem aylık 16'şar bin lira maaş alıyor. Kadroda 5 yıl ve üzeri kıdemi bulunan beş hakeme 14'er, daha az kıdemi olan sekiz hakeme ise 10 bin 700'er aylık ödeniyor.

En üst düzey ligde maç tazminatı 10 bin, 1. Lig'de 3 bin 300, VAR'da 4 bin 400, AVAR'da 2 bin, dördüncü hakemlikte 3 bin, kupada kategoriye göre 5 ile 10 bin lira şeklinde belirleniyor.