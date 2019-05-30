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    Nihat Özdemir

    TFF'de seçim öncesi para krizi: 'Nihat Özdemir'i tarihi bir borç bekliyor'

    © Fotoğraf : FB TV
    Spor
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    Türkiye Futbol Federasyonu’nun Seçimli Genel Kurulu’na 3 gün kala seçilmesine kesin gözüyle bakılan Nihat Özdemir’i tarihi bir borcun beklediği ortaya çıktı.

    Cumhuriyet'ten Arif Kızılyalın'ın haberine göre Türkiye Futbol Federasyonu’nun Seçimli Genel Kurulu’na 3 gün kala seçilmesine kesin gözüyle bakılan Nihat Özdemir’i tarihi bir borcun beklediği ortaya çıktı.

    Nihat Özdemir
    © Fotoğraf : FB TV
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    Buna göre Süper Lig maçlarının yayın haklarını elinde bulunduran yayıncı kuruluş beIN Sports’la (o dönemdeki ismi Digiturk) 2012’de yapılan 2 yıllık uzatmaya ilişkin ortaya çıkan 80 milyon dolarlık uyuşmazlıkta davanın kaybedilmesi ve bu paranın ‘irad edilen gelir’ kapsamında kulüplere ‘alacaklarına mahsuben’ dağıtılması, Nihat Özdemir yönetimini zor durumda bırakacak.

    Kaybedilen 80 milyon dolarlık bu dava nedeniyle TFF’nin en kısa süre içinde yayıncı kuruluşa geri ödeme yapması gerekiyor. Kulüp ve federasyona yakın çevreler, ana para olan 80 milyon doların faiz ve diğer masraflarla 90 milyon dolar bandına dayandığını, bu tutarın da yaklaşık 600 milyon olduğunu iddia etti. Döviz kur farkı nedeniyle de 100 milyon civarı bir zararda olan federasyon, eğer yeni bir kaynak yaratamazsa transfer dönemi öncesi kulüplere isim ve hak edişleri ödeyemeyecek. Hatta 80 milyon dolarlık paraya karşılık verdiği avansları geri isteyebilecek.

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    TFF’de Nihat Özdemir yönetiminin hedefi, Spor Toto Teşkilat Müdürlüğü’nden gelecek tahmini 80 milyon liralık gelir. Ayrıca Turkuaz Grubu da federasyona 25-30 milyon lira arasında yayın hakkı ödeyecek. Bu sıcak parayla kulüplere kısa vadeli ödeme yapması beklenen federasyonun açığı nereden kapayacağı ise bilinmiyor.

    NE OLMUŞTU?

    Türkiye Futbol Federasyonu (TFF)
    © Fotoğraf : DHA
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    TFF, 2 yıllık uzatmanın öngörüldüğü 2016-17 ve 2017-18 sezonu B ve C paketine ilişkin yayıncı şirketten 80 milyon dolar talep etmiş, Katarlılar ise “Bu konuda anlaşma gereği bir yükümlülüğümüz bulunmamaktadır” diye bu isteği geri çevirmişti. O dönemde TFF hukukçuları, konuyu 6100 sayılı kanun ve Hukuk Muhakemeleri Kanunu (HMK) gereğinde İş Tahkim’e götürmüştü.

    Ve İş Tahkim, 3 hakem nezdinde esastan incelediği dosya sonunda TFF’nin haksız talepte bulunduğuna karar verdi. İşin kötü tarafı, davalı iki tarafın da birer hakem belirlemesiyle görülen davada TFF’nin belirlediği hakem de Katarlı şirketi haklı bulmuştu. Bu hatalar zincirinde personelden ziyade konuyla ilgilenen mali işler sorumlusu federasyon yöneticisinin kusuru bulunduğu öne sürülmüştü.

    Davada Tahkim’e gidilmesi nedeniyle temyiz yolu kapalı olan TFF yönetimi, genel kurul sonrası bu parayı bulup Katarlı şirkete ödemeye çalışacak. Bazı kaynaklar, kulüplere verilen paranın geri isteneceğini iddia etse de bu görüş mantıksız bir uygulama olarak değerlendirildi.

    Etiketler:
    Spor, Ekonomi, Kriz, Para, TFF, Nihat Özdemir
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