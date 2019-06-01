Sevilla’nın eski kaptanı Jose Antonio Reyes hayatını kaybetti

Dünyaca ünlü futbolcu Jose Antonio Reyes, trafik kazasında hayatını kaybetti.
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Sevilla Kulübü'nden yapılan açıklamada 35 yaşındaki futbolcunun trafik kazası sonucu hayatını kaybettiği duyuruldu.
Kariyerine Sevilla'da başlayan Reyes; Arsenal, Real Madrid, Atletico Madrid, Benfica, Espanyol, Cordoba, Xinjiang Tianshan Leopard ve Extremadura takımlarından forma giydi.
No podríamos ofrecer una noticia peor. Ha fallecido en accidente de tráfico nuestro querido canterano José Antonio Reyes. Descanse en paz. pic.twitter.com/RC26QJ6zOz— Sevilla Fútbol Club (@SevillaFC) June 1, 2019
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