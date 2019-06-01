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18:28 01 Haziran 2019
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    Ali Koç

    Ali Koç: İçinde bulunduğumuz durum iyi değil

    © Fotoğraf : DHA
    Spor
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    Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Türk futbolunun iyi bir durumda olmadığını dile getirerek, "İçinde bulunduğumuz durum iyi değil. Avrupa ile aramız ciddi biçimde açılıyor." dedi.

    Ankara'daki JW Marriott Otel'de gerçekleştirilen genel kurulda söz alan Koç, Türk futbolunun önemli problemleri olduğunu anlatarak, "İçinde bulunduğumuz durum iyi değil. Avrupa ile aramız ciddi biçimde açılıyor. Yaşlı bir lige sahibiz, en yaşlı takımlar bizde. Yüksek maaşlar veriyoruz. Mali yapılar ortada. Deniz bitti. Bunu nasıl çözeceğiz bilmiyorum. Devletimiz inşallah bize yardımcı olacak. Hazirandan sonra zaten bizim ve Trabzonspor için pek önemi kalmıyor. UEFA bize haziran sonuna kadar süre verdi. İnşallah o süreye kadar tamamlayabiliriz." diye konuştu.

    © Fotoğraf: Instagram
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    Ali Koç, Türkiye'de altyapıya gerekli yatırımın yapılmadığını ve Süper Lig'de genç futbolcuların fazla süre bulamadığını dile getirerek, şunları kaydetti: "Buna karşılık en yeni statlara sahibiz. Avrupa'da hiçbir federasyona nasip olmayan imkanlara sahibiz. Hem bütçesel olarak hem de fiziki anlamda... Böyle baktığımız zaman ciddi sorun var. Tüm paydaşlar sorumluyuz ama bunun bir numaralı sorumlusu Türkiye Futbol Federasyonudur. O yüzden Nihat (Özdemir) Bey ile yaptığımız toplantılarda da kendisine 'Bu son şansımız.' dedim. Reformlar, ihtiyaç duyduğumuz yatırımlar, zihniyet değişikliği, atılımlar, marka ve teknoloji yönetimi, adil rekabet ortamının sağlanması için bu federasyonu son şans olarak görüyoruz. İnşallah bu şansı iyi değerlendirebilirsiniz."

    Kuralların uygulanmamasından dolayı mali sorunların yaşandığını aktaran Koç, "Evet mali açıdan çok sıkıntılıyız. Federasyonunun elinde bulunan mevcut kurallar uygulansaydı mali durum hiçbir zaman bu noktaya gelmezdi. Evet biz yöneticiler de kulüplerimizi iyi yönetmedik. Ancak sonuçta bu işteki kuralları federasyon sağlıyor. Federasyonumuz idari ve hukuki bazı konularda zafiyet gösterdiği için hem kulüpler hem de federasyonumuz zora sokulmuştur." değerlendirmesinde bulundu.

    'FEDERASYONUMUZ NİYE TAZMİNAT VERMEK ZORUNDA BIRAKILDI?'

    Ali Koç
    © Fotoğraf : DHA
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    Ali Koç, isim vermeden Türkiye Futbol Federasyonunun eski Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim'e ödediği tazminata değinerek, "Eski bir milli takım antrenörüyle yollar ayrıldı. Federasyonumuz ona tazminat ödemek zorunda kaldı. O tazminat kulüplerin parasıdır. Federasyonun yedek yönetim kurulu üyesi olan biriyle arasında geçen itilafın detayına girmeyeceğim, hepinizin bildiği konu. İş kanununları federasyonumuza, 6 gün içinde işten çıkarma ve tazminat vermeme imkanı sağlarken neden bunlar uygulanmadı, federasyonumuz niye tazminat vermek zorunda bırakıldı?" şeklinde görüş belirtti.

    Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, kurulların, belli bir standart içinde adil rekabet ortamı sağlaması gerektiğini vurgulayarak, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bugün Türk futbolunda başarı için kurullarda ne kadar hakimiyetiniz olduğu, ne kadar gücünüz olduğu soruluyor. Bu, kurullar bir standart çerçevesinde değil, kimin sesi daha çok çıkıyorsa, kimin gücü daha çok varsa o şekilde karar veriyor demektir aslında. Niye oyuncuların, takımların, kulüplerin kurullar içinde bir lobisi olması gerekiyor? Niye kurullara kendi adamlarımızı atamak için lobi yapmak durumundayız? Niye kurullar belli bir standart çerçevesinde adil rekabet ortamı sağlayamasın? Başka ülkelerde sağlanıyor."

    'TEKERLEĞİ YENİDEN İCAT ETMEYE GEREK YOK'

    Ali Koç
    © Fotoğraf : DHA
    Ali Koç: Bugün yaşananlar sözün bittiği yer olsa gerek

    Ali Koç, futbolun milyonları ilgilendiren bir spor olduğunu anlatarak, konuşmasına şöyle devam etti: "Ne yazık ki Türk futbolu düzgün yönetilmediği için milyonları kutuplaştıran bir noktaya gelmiş vaziyette. Avrupa futbolu koşar adımla gelişmekte. Bugün Avrupa'da 3-4 sene sonra değişecek Avrupa kupalarının yeni formatları konuşuluyor. Biz federasyon olarak ne kadar bu tartışmaların içeresindeyiz. Dünya bunu konuşurken, biz hala hakem hataları, MHK başkanı, VAR'ın kullanımı, Avrupa'dan men edilme ve transfer yasağı gibi konuları konuşuyoruz. Evet sıkıntılarımız var ve bunun nedenlerini de hepimiz biliyoruz. Gündeme getirmek istemiyoruz. Artık yeniden yapılanmanın, zihniyet değişiminin, liyakat üzerine kurulu bir sistemin, insanların becerileri ve kapasiteleri çerçevesinde federasyonda atandığı, eş, dost, ahbap ilişkileri içinde olmayan bir sistemin gündeme gelmesi gerektiğini düşünüyoruz. Tekerleği yeniden icat etmeye gerek yok. Önümüzde olan ülkelerin neler yaptığı ortada. Sadece uyarlamamız gerekiyor."

    'SADECE ZİHNİYET DEĞİŞMELİ DEDİK'

    Ali Koç
    © Fotoğraf : DHA
    Ali Koç: Transfer listemizi belirledik

    Fenerbahçe Kulübü olarak yeni dönemde nelerin olması gerektiğini ifade ettiklerini aktaran Ali Koç, sözlerini şöyle tamamladı: "Fenerbahçe Kulübü olarak bu seçimlerin özelinde yaptığımız görüşmelerde bir kişiyi dahi yönetim kurullarına önermedik. Sadece 'Zihniyet değişmeli.' dedik. 'Eski zihniyetin devamı olacaksa seçime katılmayacağız.' dedik. Nelerin olmaması gerektiğini söyledik ama bir isim üzerinde dahi talebimiz, ricamız olmamıştır. Kurullar oluşturulurken, bence gerçek anlamda katma değer sağlayabilecek futbolcular, yöneticiler, marka yöneticileri, pazarlamacı, iletişimci gibi kriterlere bakılarak yapılması gerektiğini düşünüyoruz. Yeni yüzler var, taze kan var. Nihat Bey ve ekibine 'Yolunuz açık olsun.' diyorum. Başarılı olacağınızdan eminim. İnşallah başarılı olursunuz. Fenerbahçe Kulübü olarak üzerimize düşen ne görev varsa samimiyetle yanınızdayız. Hatta bir adım öteye gideyim, emrinizdeyiz. Hepimiz aynı gemideysek, bu değişimi hep beraber sağlayabiliriz."

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    Etiketler:
    Spor Toto Süper Lig, Fenerbahçe, Ali Koç, Türkiye
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