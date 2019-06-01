Liverpool - Tottenham finalinde gol erken geldi

Şampiyonlar Ligi finalinde tarihte ikinci defa İngiliz ekipleri karşı karşıya geliyor. Toplam kadro değeri 1.7 milyar Euro’yu (11.1 milyar TL) bulan ekiplerin mücadelesinde; Liverpool 6. kez, Tottenham ise ilk defa kupayı kaldırmanın peşinde.
Liverpool, 28. saniyede penaltı kazandı. Mane'nin ortasında top Sissoko'nun eline çarpınca hakem Skomina, penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Salah, hata yapmadı ve takımını 1-0 öne geçirdi.
🇪🇬 MO SALAH!!!— EGY Football (@EGYFootball_en) June 1, 2019
⚽️ The Egyptian king makes it 1-0 to Liverpool in the #UCL final. pic.twitter.com/ZoTqBdqdfo
TORRENHAM - LİVERPOOL İLK 11'LERİ
Tottenham: Trippier, Vertonghen, Alderweireld, Rose, Winks, Sissoko, Eriksen, Dele Alli, Son, Kane
Liverpool: Alisson, Arnold, Van Dijk, Matip, Robertson, Fabinho, Henderson, Wijnaldum, Salah, Mane, Firmino
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