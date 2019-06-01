Liverpool - Tottenham finalinde gol erken geldi

UEFA Şampiyonlar Ligi final maçında Tottenham ile Liverpool karşı karşıya geliyor. Kritik mücadelede Liverpool daha maçın 28. saniyesinde penaltı kazandı. Penaltıda topun başına gecen Liverpool'un yıldızı Mohamed Salah topu filelere göndererek takımını 1-0 öne geçirdi.

Şampiyonlar Ligi finalinde tarihte ikinci defa İngiliz ekipleri karşı karşıya geliyor. Toplam kadro değeri 1.7 milyar Euro’yu (11.1 milyar TL) bulan ekiplerin mücadelesinde; Liverpool 6. kez, Tottenham ise ilk defa kupayı kaldırmanın peşinde.

Liverpool, 28. saniyede penaltı kazandı. Mane'nin ortasında top Sissoko'nun eline çarpınca hakem Skomina, penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Salah, hata yapmadı ve takımını 1-0 öne geçirdi.

🇪🇬 MO SALAH!!!



⚽️ The Egyptian king makes it 1-0 to Liverpool in the #UCL final. pic.twitter.com/ZoTqBdqdfo — EGY Football (@EGYFootball_en) June 1, 2019

​TORRENHAM - LİVERPOOL İLK 11'LERİ

Tottenham: Trippier, Vertonghen, Alderweireld, Rose, Winks, Sissoko, Eriksen, Dele Alli, Son, Kane

Liverpool: Alisson, Arnold, Van Dijk, Matip, Robertson, Fabinho, Henderson, Wijnaldum, Salah, Mane, Firmino