Liverpool ile Tottenham arasında oynana Şampiyonlar Ligi final mücadelesinde sosyal medya üzerinden erotik şakalar yapan kadın fenomen sahaya girdi.
Tottenham'ın hücuma kalktığı sırada bir kadın taraftar koşarak sahanın ortasına doğru ilerledi. Kadın taraftarı sahada gören maçın hakemi Damir Skomina, mücadeleyi durdurdu. Kadın taraftar güvenlik tarafından dışarı çıkarıldıktan sonra mücadele devam etti.
Sahaya giren kadının 2014 Dünya Kupası finalinde sahaya giren Youtuber Vitaly Zdorovetskiy'nin sevgilisi olduğu ortaya çıktı.
Tottenham-Liverpool finalinde sahada davetsiz misafir: Güvenlik tarafından dışarı çıkarıldı https://t.co/f422LYBpdm pic.twitter.com/gYRWtuKXZR— Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) June 1, 2019
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