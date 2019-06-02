Kayıt
10:45 02 Haziran 2019
Canlı Yayın
    Arama
    Neymar

    Neymar'a tecavüz suçlaması: Tuzağa düşürüldüm, ders çıkaracağım

    © REUTERS / CHARLES PLATIAU
    Spor
    URL'yi kısaltın
    0 0 0

    Instagram'da mesajlaştığı bir kadına Paris'te otel odasında tecavüz etmekle suçlanan Neymar iddiaları reddetti. İlişkinin rızaya dayalı olarak yaşandığını söyleyen Neymar, adı açıklanmayan kadınla mesajlaşmalarını da paylaştı. Polis kayıtlarına göre ise kadın çok sarsılmış olduğu için Fransa'da değil Brezilya'ya döndüğünde şikayette bulundu.

    Kathryn Mayorga - Cristiano Ronaldo
    © Fotoğraf : Twitter
    Ronaldo’nun annesi tecavüz iddiasıyla ilgili konuştu: Oğlumun oteline iskambil oynamaya gitmedi
    Brezilya polisine ait kayıtlarda, ismi açıklanmayan bir kadının Fransız ekip Paris Saint-Germain'in Brezilyalı yıldızı Neymar'ı tecavüzle suçladığını ortaya çıkardı. AP ajansının aktardığına göre olay Fransa'nın başkenti Paris'teki bir otelde 15 Mayıs Çarşamba günü yerel saatle 20.20'de meydana geldi, tecavüze uğradığını iddia eden kadın cuma günü Brezilya'da polise şikayette bulundu.

    Şikayet dilekçesinde, söz konusu kadın ve Neymar'ın Instagram'da bir süre mesajlaştıktan sonra Fransa'da buluştuğu aktarıldı.

    Kadının söylediğine göre Neymar'ın Gallo isimli bir yardımcısı uçak biletlerini alıp otel odasını ayarladı. Neymar da otele sarhoş bir halde gitti. Kadın birbirlerine dokunduklarını ama bir anda Neymar'ın agresifleşip kendisine tecavüz ettiğini anlattı. Şikayet dilekçesinde kadının 2 gün sonra Paris'ten ayrıldığı, sarsılmış bir halde olduğu için de Paris'te polise başvurmadığı belirtildi.

    Öte yandan Neymar tecavüz suçlamasını kesin bir dille reddetti, yaşananları bir komplo olarak niteledi. Instagram hesabından 7 dakikalık bir video yayınlayan Neymar, 15 Mayıs'tan günler sonra yaptıkları WhatsApp mesajlaşmalarını paylaştı.

    Bu gönderiyi Instagram'da gör

    3n310ta 🇧🇷 👻 neymarjr (@neymarjr)'in paylaştığı bir gönderi ()

    Tuzağa düştüğünü ve bu olaydan ders çıkaracağını söyleyen Neymar, "4 duvar arasında bir kadın ve bir erkek arasında bir ilişki yaşandı. Ertesi gün ise aramızda hiçbir şey geçmedi. Umarım polise mesajlaşmaları okur ve neler yaşandığını görür."

    Neymar
    © REUTERS / STR
    Taraftara yumruk atan Neymar'a 3 maç ceza
    Neymar'ın paylaştığı mesajlardan ilki 11 Mart tarihli ve birtakım erotik fotoğraf ve ifadelerden oluşuyor. Son mesajlaşma tarihi ise tecavüzün gerçekleştiği iddia edilen 15 Mayıs'tan 1 gün sonrasına ait ve tecavüz iddiasına ilişkin herhangi bir ifade yer almıyor.

    TV Band'e konuşan baba Neymar da Silva Santos da oğlunun söz konusu kadınla rızaya dayalı bir ilişki yaşadığını ama kadının avukatı tarafından şantaja uğradığını anlattı.

     

    Etiketler:
    otel, Tecavüz, Paris, Fransa, Paris Saint-Germain, Brezilya
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler

    Multimedya

    Türkiye'nin 'teknolojik katır'ı 'BOĞAÇ' dünyada sadece ABD'de var
    Karikatür
    Pentagon, roket fırlatmada Rusya’yla işbirliğini yasakladı
    İnfografik
    2018'de dünya askeri harcamaları
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet