Neymar'a tecavüz suçlaması: Tuzağa düşürüldüm, ders çıkaracağım

Şikayet dilekçesinde, söz konusu kadın ve Neymar'ın Instagram'da bir süre mesajlaştıktan sonra Fransa'da buluştuğu aktarıldı.
A woman has filed an incident report accusing Neymar of rape. The supposed crime happened on May 15 in Paris. The complaint was filed yesterday in São Paulo.— Zach Lowy (@ZachLowy) June 1, 2019
According to the document, he met her via social media and invited her to travel from Brazil to France. pic.twitter.com/TRnfj3JsjG
Kadının söylediğine göre Neymar'ın Gallo isimli bir yardımcısı uçak biletlerini alıp otel odasını ayarladı. Neymar da otele sarhoş bir halde gitti. Kadın birbirlerine dokunduklarını ama bir anda Neymar'ın agresifleşip kendisine tecavüz ettiğini anlattı. Şikayet dilekçesinde kadının 2 gün sonra Paris'ten ayrıldığı, sarsılmış bir halde olduğu için de Paris'te polise başvurmadığı belirtildi.
Brazil soccer star Neymar under investigation for alleged rape in Paris https://t.co/zbd38jOIfx pic.twitter.com/u8sfKGB8K9— Reuters Top News (@Reuters) June 2, 2019
Öte yandan Neymar tecavüz suçlamasını kesin bir dille reddetti, yaşananları bir komplo olarak niteledi. Instagram hesabından 7 dakikalık bir video yayınlayan Neymar, 15 Mayıs'tan günler sonra yaptıkları WhatsApp mesajlaşmalarını paylaştı.
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Tuzağa düştüğünü ve bu olaydan ders çıkaracağını söyleyen Neymar, "4 duvar arasında bir kadın ve bir erkek arasında bir ilişki yaşandı. Ertesi gün ise aramızda hiçbir şey geçmedi. Umarım polise mesajlaşmaları okur ve neler yaşandığını görür."
TV Band'e konuşan baba Neymar da Silva Santos da oğlunun söz konusu kadınla rızaya dayalı bir ilişki yaşadığını ama kadının avukatı tarafından şantaja uğradığını anlattı.
Popular #Football player #Neymar accused of raping a woman in #Paris, Sportsman's father denies the reports & claims as an attempt to blackmail. Read more on #JioNews https://t.co/SQLdWp2wXo #soccer #Sports pic.twitter.com/WnYtUD5uxV— JioNews (@JioNews) June 2, 2019
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