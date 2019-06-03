Türkiye'den dostluk maçında Özbekistan'a iki gol: Güneş'e göre bu oyun Fransa'ya karşı yeterli değil

A Milli Futbol Takımı, Alanya'da oynanan özel maçta Özbekistan'ı Mehmet Zeki Çelik'in golleriyle 2-0 yendi. A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş "Bu oyun temposu ve yapısı Fransa için yeterli değil" dedi.

Türkiye ile Özbekistan, Alanya Bahçeşehir Okulları Stadı'ndaki özel maçta karşı karşıya geldi.

İRFAN VE OĞUZHAN KATKISI

17. dakikada Türkiye karşılaşmada öne geçti. Sol kanattan kazanılan serbest vuruşu kullanan İrfan Can Kahveci'nin ceza sahasına ortasında, penaltı noktası üzerinde topa iyi yükselen Mehmet Zeki Çelik'in kafa vuruşunda, meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-0.

57. dakikada Oğuzhan Özyakup'un sağ kanattan ceza sahasına ortasında topa iyi yükselen Kenan Karaman'ın vuruşunda meşin yuvarlağa kaleci Suyunov müdahale etti. Dönen topu iyi takip eden Mehmet Zeki Çelik, kendisinin ve takımının ikinci golünü kaydetti: 2-0.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, "Alanya’da ve Antalya’da güzel havalandık. Şu ana kadar rahattık, asıl bundan sonra cehennemin başlangıcı başlıyor. Bundan sonra savaş başlıyor" mesajını verdi.

"Fransa maçının hazırlıklarına yarından itibaren başlayacağız"

"Daha fazla pozisyon üretmeyi bilmemiz lazım"

"Oyuncu performanslarına göre orta sahada değişiklikler yapabilirim"



A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş'ten @trtspor'a özel açıklamalar... pic.twitter.com/6rcH8HuQOy — TRT Spor (@trtspor) June 2, 2019

​'BEN DE OYUNCU DA BİLİYOR'

Güneş, Yunanistan ve Özbekistan maçlarını şöyle değerlendirdi:

“İki maç birbirinden farklıydı. İki maçta da kazanmaya yakın bizdik, 3-4 gol atabilirdik. Özbekistan’ karşısından ilk 35 dakika iyiydik ve oyuna hakimdik. Bu oyun temposu ve yapısı Fransa maçı için yeterli değil, bunu oyuncu da ben de biliyorum. Oyun yapısı da farklı olacak daha iyi bir takıma karşı hem ofansif hem defansif iyi oynamalıyız. İki yönü de iyi yapmalıyız. Oyuncuların durumunu görmek açısından iyiydi. Sadece bir oyuncu üzerinden örnek vereyim. İrfan bir önceki maçta olumsuzdu, bu maçta çok iyiydi. Oyuncu yüzde 100'ünü vermeli, göstermeli."

"Buraya seçilen oyuncuların hepsi iyi. Farkı antrenmanda göreceğiz, maçta göreceğiz. Hayalimizdeki takım olması yeterli değil, o hayalin gerçek olması için futbolcuların kendi gerçeklerini ortaya koyması gerekir. 31 oyuncu içinden bakacağız. Okay’ın durumuna bakacağız. Dışarıda kalan oyuncular kötü değildir. Biz bu kadro içinden bir 23 yapacağız. Bu karmaşayı ortadan kaldırmak istiyorum. Fizik teknik ve taktik olarak Fransa’yı kimlerle kaldırırız diye görmeye çalıştık. Emre’ye kramp girmesi eksi puan."

'CEHENNEM BAŞLIYOR: SIRADA FRANSA VE İZLANDA' © AA / Hüseyin Öztürk Türkiye A Milli Takımı Arnavutluk'u deplasmanda mağlup etmeyi başardı

İki maç yaptıklarını ve oyuncularının genel durumunu gördüğünü dile getiren Güneş, Fransa ve İzlanda kimleri oynatacağı düşüncesini biraz daha zenginleştirdiklerini söyleyerek şöyle devam etti:

"Alanya’da ve Antalya’da güzel havalandık. Şu ana kadar rahattık, asıl bundan sonra cehennemin başlangıcı başlıyor. Bundan sonra savaş başlıyor. Asıl bundan sonra başlıyor. Sezonun yorgunluğunu atıp, dün akşamda moral yapmaya çalıştık. Yarın sabah idman var, öğleden sonra izin var. Ondan sonraki çalışmalar Fransa ve İzlanda maçına dönük olacak."

'MORAL İYİ, FİZİK KIRIK'

"Moral olarak sıkıntımız yok. Fizik olarak ne kadar taşıyacağımızı sorularını bilmiyorum. Yüksek tempoda üst seviyede kaliteli maçlar oynayacağız. Bu maçları oynayacak oyuncumuz var. Bu oyuncuların 90 dakika içinde ne yapacağını maçta göreceğiz. Antrenmanlarda bu maçta oynayan ve oynamayanlar arasında harmanlama yapıp hayalimizdeki takımı çıkarmaya çalışacağız. Konya’daki maç bu tempoda olmayacak. Her maçın ayrı motivasyonu vardır. 3 güne bir maç yapacağız. Sabırlı olacağız, işimizi yapacağız. Eksikliklerimizi görüyoruz. Geliştireceğiz, söylenenleri alıp yapıyoruz. İyi şeyler var, ama bu, Fransa için yeterli değil şu an."