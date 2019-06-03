WADA Genel Müdürü Niggli: RUSADA saygın bir anti-doping kuruluşu oldu

Dünya Dopingle Mücadele Ajansı (WADA) Genel Direktörü Olivier Niggli, Rusya Dopingle Mücadele Ajansı'nın (RUSADA) saygın bir anti-doping kuruluşu olduğunu belirtti.

RUSADA Genel Direktörü Yuriy Ganus ile bir araya gelen Niggli, Rus ajansın saygın bir anti-doping kuruluşu olduğunu kaydetti.

Niggli, "Hepimiz birçok şeyi anlamış bulunuyoruz. RUSADA bir anlamda kendini temize çıkardı, kendini yeniden yapılandırdı. Şimdi RUSADA tamamen bağımsız bir kurum, bu önemli. RUSADA Genel Direktörü bağımsız bir kişidir, finans sektöründen buraya geldi ve şimdi artık çıkar çatışması yok" diye konuştu.

RUSADA’nın 2015’in kasım ayında WADA’nın taleplerine uygun olmadığı kabul edilmişti. 2017’nin kasımındaysa WADA Yönetim Kurulu’nun Seul’da gerçekleşen toplantısında RUSADA’nın uluslararası yasalara uygun olmayan kuruluş statüsünün uzatılması kararlaştırılmıştı. Bunun yanında RUSADA’nın haklarının alındığı 2015’ten sonra Rus hükümeti ve ajansın ülkede güvenilir anti-doping programının oluşturulması yönünde güçlü çalışmalar yaptığı kaydedilmişti.

Geçtiğimiz eylül ayındaysa WADA İcra Kurulu, Rusya Dopingle Mücadele Ajansı'nın haklarının iade edilmesi yönünde karar aldı, 22 Ocak’ta ajansın haklarının iade edildiği doğrulandı. Ganus, 2017’nin ağustos ayında RUSADA Genel Direktörü olarak atanmıştı.