WADA Genel Müdürü Niggli: RUSADA saygın bir anti-doping kuruluşu oldu

RUSADA Genel Direktörü Yuriy Ganus ile bir araya gelen Niggli, Rus ajansın saygın bir anti-doping kuruluşu olduğunu kaydetti.
Niggli, "Hepimiz birçok şeyi anlamış bulunuyoruz. RUSADA bir anlamda kendini temize çıkardı, kendini yeniden yapılandırdı. Şimdi RUSADA tamamen bağımsız bir kurum, bu önemli. RUSADA Genel Direktörü bağımsız bir kişidir, finans sektöründen buraya geldi ve şimdi artık çıkar çatışması yok" diye konuştu.
Geçtiğimiz eylül ayındaysa WADA İcra Kurulu, Rusya Dopingle Mücadele Ajansı'nın haklarının iade edilmesi yönünde karar aldı, 22 Ocak’ta ajansın haklarının iade edildiği doğrulandı. Ganus, 2017’nin ağustos ayında RUSADA Genel Direktörü olarak atanmıştı.
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