Infantino yeniden FIFA Başkanı

Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği'nin (FIFA) 69. Olağan Kongresi, üye ülke federasyonlarının başkan ve üst düzey yöneticilerinin katılımıyla düzenlendi.
Fransa'nın başkenti Paris'te gerçekleştirilen kongrede başkanlık seçimi yapıldı.
Gianni Infantino is re-elected as FIFA President until 2023— FIFA Media (@fifamedia) 5 июня 2019 г.
Dünya futbolunun çatı kuruluşunda seçime tek aday olarak giren 49 yaşındaki Gianni Infantino, 2023 yılına kadar görevini sürdürecek.
Kongrede Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, UEFA Yönetim Kurulu Üyesi ve TFF Başkan Vekili Servet Yardımcı ile genel sekreter Kadir Kardaş da yer aldı.
FIFA'nın bir sonraki kongresi, gelecek yıl mayıs ayında düzenlenecek.
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