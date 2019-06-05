Anadolu Efes finale yükseldi

Galatasaray'ı 72-78'lik skorla mağlup eden lacivert beyazlılar, 2 yıl sonra final maçına çıkmaya hak kazandı.

Anadolu Efes'in finaldeki rakibi ise, play-off'un diğer yarı final eşleşmesindeki takımlardan Fenerbahçe Beko veya TOFAŞ olacak.