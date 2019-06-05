Anadolu Efes finale yükseldi

Galatasaray'ı 72-78'lik skorla mağlup eden lacivert beyazlılar, 2 yıl sonra final maçına çıkmaya hak kazandı.
Anadolu Efes'in finaldeki rakibi ise, play-off'un diğer yarı final eşleşmesindeki takımlardan Fenerbahçe Beko veya TOFAŞ olacak.
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde Play-Off yarı final serisi üçüncü maçını kazanan Anadolu Efes, seride 3'te 3 yaparak adını finale yazdırdı.
Galatasaray'ı 72-78'lik skorla mağlup eden lacivert beyazlılar, 2 yıl sonra final maçına çıkmaya hak kazandı.
Anadolu Efes'in finaldeki rakibi ise, play-off'un diğer yarı final eşleşmesindeki takımlardan Fenerbahçe Beko veya TOFAŞ olacak.
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