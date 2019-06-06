Neymar'ı tecavüzle suçlayan kadın konuştu: Yalnızca adalet istiyorum

Brezilya kanalı SBT'ye konuşan Najila Trindade Mendes de Souza kendini 'çalışan ve okuyan sıradan bir insan' olarak tanımladı ve tecavüz kurbanı olduğunu söyledi.
'PREZERVATİFİ OLMADIĞINI ÖĞRENİNCE VAZGEÇTİM'
"Yalnızca adalet istiyorum" diyen Trindade, "Yaptığı şeyin bedelini ödemesini istiyorum" diye konuştu.
Trindade'in ilk şikayetinde Neymar'a yöneltilen suçlamalar 'saldırı' ve 'fiziksel şiddet' şeklindeydi. Sao Paulo polisine verilen ikinci şikayet dilekçesinde ise Neymar doğrudan tecavüzle suçlanmıştı. Neymar iddialar ortaya çıktıktan sonraki ilk demecinde suçlamaları yalanlamış, Trindade ile rızaya dayalı bir ilişki yaşadıklarını söylemişti.
YENİ GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI: BANA SALDIRDIN VE TEK BAŞIMA BIRAKTIN
Öte yandan sosyal medyada Neymar ile Trindade'ye ait olduğu belirtilen görüntüler paylaşıldı. Olaydan 1 gün sonra çekildiği sanılan görüntülerde Trindade'in Neymar'a "Sana vuracağım. Neden mi? Dün bana saldırdın ve beni tek başıma bıraktın" dediği, Neymar'ın da kendini savunmaya çalıştığı duyuluyor.
Je vous laisse vous faire votre idée, y a pas de doute.....Ney a été agressé quelle vie 🔴🔴🔴— PSG COMMUNITY (@PSGCOMMUNITY1) June 6, 2019
(images Twitter Tina Leconao) #neymar #PSG pic.twitter.com/juS279dc0g
NEYMAR COPA AMERICA'DA YOK
Bu arada Brezilya Milli Futbol Takımı'nda da top koşturan Neymar, Güney Amerika Futbol Konfederasyonu (CONMEBOL) tarafından düzenlenen Copa America'da sakatlığı nedeniyle mücadele edemeyecek.
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