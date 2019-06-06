Neymar'ı tecavüzle suçlayan kadın konuştu: Yalnızca adalet istiyorum

Brezilya kanalı SBT'ye konuşan Najila Trindade Mendes de Souza kendini 'çalışan ve okuyan sıradan bir insan' olarak tanımladı ve tecavüz kurbanı olduğunu söyledi.

'PREZERVATİFİ OLMADIĞINI ÖĞRENİNCE VAZGEÇTİM'

Röportajı yapan kişi, Trindade'ye 15 Mayıs'ta Fransa'nın başkenti Paris'te Neymar'la aralarında yaşandığını söylediği şeyin 'tecavüz mi yoksa saldırı mı' olup olmadığını sordu. Trindade'in cevabı ise "Hem tecavüz hem saldırı" oldu. Neymar'la ilişkiye girmeyi kabul ettiğini ama prezervatifi olmadığını öğrenince vazgeçtiğini anlatan Trindade, "Söylediklerime aldırış etmedi ve yapacağını yaptı. 'Dur, dur, hayır, dur' diye bağırdım" ifadelerini kullandı.

"Yalnızca adalet istiyorum" diyen Trindade, "Yaptığı şeyin bedelini ödemesini istiyorum" diye konuştu.

Trindade'in ilk şikayetinde Neymar'a yöneltilen suçlamalar 'saldırı' ve 'fiziksel şiddet' şeklindeydi. Sao Paulo polisine verilen ikinci şikayet dilekçesinde ise Neymar doğrudan tecavüzle suçlanmıştı. Neymar iddialar ortaya çıktıktan sonraki ilk demecinde suçlamaları yalanlamış, Trindade ile rızaya dayalı bir ilişki yaşadıklarını söylemişti.

YENİ GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI: BANA SALDIRDIN VE TEK BAŞIMA BIRAKTIN

Öte yandan sosyal medyada Neymar ile Trindade'ye ait olduğu belirtilen görüntüler paylaşıldı. Olaydan 1 gün sonra çekildiği sanılan görüntülerde Trindade'in Neymar'a "Sana vuracağım. Neden mi? Dün bana saldırdın ve beni tek başıma bıraktın" dediği, Neymar'ın da kendini savunmaya çalıştığı duyuluyor.

Je vous laisse vous faire votre idée, y a pas de doute.....Ney a été agressé quelle vie 🔴🔴🔴



(images Twitter Tina Leconao) #neymar #PSG pic.twitter.com/juS279dc0g — PSG COMMUNITY (@PSGCOMMUNITY1) June 6, 2019

NEYMAR COPA AMERICA'DA YOK

Bu arada Brezilya Milli Futbol Takımı'nda da top koşturan Neymar, Güney Amerika Futbol Konfederasyonu (CONMEBOL) tarafından düzenlenen Copa America'da sakatlığı nedeniyle mücadele edemeyecek.