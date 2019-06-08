Kadınlar Dünya Kupası'na Fransa galibiyetle başladı

Ev sahibi Fransa, Eugenie Le Sommer, Wendie Renard (2) ve Amandine Henry’nin golleriyle Güney Kore’yi 4-0 mağlup ederek gruba 3 puanla başladı.
Turnuvada yarın, A ve B gruplarında 3 maç oynanacak.
FIFA Kadınlar Dünya Kupası'nın açılış maçında ev sahibi Fransa, Güney Kore'yi 4-0 mağlup etti.
Ev sahibi Fransa, Eugenie Le Sommer, Wendie Renard (2) ve Amandine Henry’nin golleriyle Güney Kore’yi 4-0 mağlup ederek gruba 3 puanla başladı.
Turnuvada yarın, A ve B gruplarında 3 maç oynanacak.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)