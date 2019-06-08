Kadınlar Dünya Kupası'na Fransa galibiyetle başladı

Fransa’nın ev sahipliğinde bugün başlayan ve 7 Temmuz’a kadar devam edecek olan 2019 FIFA Kadınlar Dünya Kupası’nın ilk karşılaşması Paris’teki Parc des Princes Stadı’nda, A Grubu’nda yer alan Fransa ile Güney Kore arasında yapıldı.

Ev sahibi Fransa, Eugenie Le Sommer, Wendie Renard (2) ve Amandine Henry’nin golleriyle Güney Kore’yi 4-0 mağlup ederek gruba 3 puanla başladı.

Turnuvada yarın, A ve B gruplarında 3 maç oynanacak.